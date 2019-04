Összefogott az ABB és a Porsche: Japánban fejlesztik az elektromos jármű-töltők következő generációját

Az ABB elektromos hajtású járművek töltése terén meglévő kiemelkedő szaktudásának és a Porsche kiváló teljesítményének ötvözése olyan „sikerreceptet" jelent, amely forradalmi változásokat hozhat a fenntartható mobilitás terén, és elősegíti, hogy Japán eleget tegyen a zéró-üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó kötelezettségvállalásának"

A japán féllel kötött szerződés szerint az ABB a piacvezető, e-járművekhez kifejlesztett töltési infrastruktúráját szállítja a Porsche Japan elektromos hajtású járműveihez, köztük a Taycanhoz, az autógyártó cég első teljes mértékben elektromos hajtású autójához is, amely a tervek szerinti 2020-ban kerül piacra.A szerződés feltételei alapján a Porsche Japan az ABB nagyteljesítményű töltőit telepíti a Porsche Centerekben és a nyilvános töltőállomásokon Japán-szerte, ezzel egy villámtöltő-hálózatot hoz létre az e-járművei számára. Az első töltőállomást 2020 közepén helyezik üzembe.Az együttműködésre lépő ABB és Porsche célja a 150 kW feletti teljesítményű, CHAdeMO villámtöltési szabvánnyal kompatibilis töltők következő generációjának fejlesztése.A döntés jól szolgálja az ország azon törekvését is, hogy csökkentsék a globális felmelegedést okozó szén-dioxid és más üvegházhatású gázok kibocsátást.– nyilatkozott Frank Muehlon, az ABB e-járművek töltési infrastruktúrájára szakosodott üzletágának vezetője.A 600 LE (440kW) maximális teljesítményű sport-szedán 3,5 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/óra sebességre, a maximális hatótávolsága 500 km vagy a feletti (REACH NEDC szerinti megfelelőség).A Porsche első elektromos hajtású autója iránt nagy a vársárlói kereslet. 2019 márciusa óta már több mint 20 000 vevő jelezte érdeklődését az új modell iránt. A Taycan piacra dobása után, 2020-ban megkezdi a kombi változat, az EV Cross Turismo gyártását is.A Porsche Japan elnöke, Toshiyuki Shimegi így nyilatkozott: „Örömmel jelentem be, hogy az ABB-vel kötött partneri együttműködésünknek köszönhetően a világ legjobb teljesítményű villámtöltő hálózatát tudjuk kiépíteni az ügyfeleink számára. 2025-re a Porsche által gyártott járművek fele – vagy a hibrid koncepció részeként, vagy tisztán elektromos járműként – elektromos meghajtással kerül forgalomba, ezért a villámtöltési infrastruktúra kiépítése döntő fontosságú az elektromos autók tulajdonosai számára, és jelentős előrelépést jelent a Porsche EV projektje számára is."Az e-járművek töltési piacán több mint 10 éves tapasztalattal rendelkező ABB ideális partner a tekintetben is, hogy jelentősen képes segíteni Japánt azon célja elérésében, hogy villamosítani tudja a közlekedési rendszerét. Az ABB alapító tagja a CHAdeMO és CCS töltési szabványokat támogató szervezetnek, a CHAdeMO and CCS Charging Standards Association-nek, továbbá az ABB FIA Formula-E bajnokság névadó szponzoraként a fenntartható e-mobilitás jövőjét alakítja.Az ABB már több mint 10 500 DC villámtöltőt értékesített a világ 73 országában.