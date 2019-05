Szlovákiában gyártja majd elektromos kisautóját a Volkswagen

Szlovákiában tervezi gyártan elektromos kisautó modelljeit a Volkswagen az Automotive News Europe hírportál német Handelsblatt lap jelentését idéző beszámolója szerint.A Handelsblatt értesülése szerint a Volkswagen a VW Up, Skoda Citigo és Seat Mii modelleket gyártó pozsonyi üzemében készül gyártani az új elektromos kisautó modellcsaládot évi 200 ezres példányszámban.Az elektromos kisautót a Volkswagen eredetileg a németországi Emdenben tervezte gyártani, az alacsonyabb munkaerőköltségek miatt azonban végül Pozsony mellett döntött. Az emdeni üzemet a Handelsblatt értesülése szerint az elektromos SUV modell Zwickauból áthelyezett gyártásával kívánja "kompenzálni" a Volkswagen.A Volkswagen márciusban jelentette be, hogy az új elektromos kisautó modell fejlesztését a Seat márka vezetésével fejlesztik ki. A modellcsalád első példányát 2022-ben tervezik bemutatni és a modell különböző változatai a csoport VW és Skoda márkájának neve alatt is kaphatóak lesznek. Az új elektromos autó a VW Up, a Skoda Citigo és a Seat Mii elektromos változatait váltja fel.