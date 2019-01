Több ezer európai munkahelyet számol fel a Ford

Veszteséges európai üzletágának gyökeres átszervezésére és ennek keretében több ezer munkahely felszámolására készül a Ford amerikai autógyár kedden bejelentett költségcsökkentési programja szerint.



A program a típuskínálat új modellekkel való felfrissítése mellett nagy hangsúlyt helyez a meglévő modellek elektromosítására is. A nyereséget nem termelő modelleket a Ford törli kínálatából. A munkaerőköltségeket a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kívánja a Ford és ennek érdekében önkéntes távozásra is ösztönözni fogja alkalmazottait.



Steven Armstrong, a Ford európai üzletágának az igazgatója a leépítés tervezett nagyságrendjéről nem adott részletesebb tájékoztatást. A Reuters hírügynökségnek adott interjúban a "több ezer fő" megfogalmazást használta. A Ford jelenleg mintegy 53 ezer alkalmazottat foglalkoztat Európában.



Harmadik üzleti negyedévét 245 millió dollár (221,7 millió euró) veszteséggel zárta a Ford Európában.



A Ford célja tartósan hat százalék körüli bevételarányos jövedelmezőséget elérni az európai üzletágban. Ezt a célt szolgálja a Volkswagen konszernnel tervezett együttműködés is a kis-haszongépjárművek gyártásában.