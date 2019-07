Tovább zsugorodott az európai autópiac

Júniusban újabb visszaesést szenvedett el az európai autópiac, az Európai Unió minden nagy tagállamában csökkent a forgalomba helyezett új gépkocsik száma.



Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) szerdán nyilvánosságra hozott összeállítása szerint az EU tagországaiban 2019 első felében 8,2 millió új gépkocsit helyeztek üzembe, 3,1 százalékkal kevesebbet, mint a múlt év első hat hónapjában. Németország kivételével, ahol 0,5 százalékkal nőtt a regisztrációk száma, az összes nagy uniós piacon csökkenést könyveltek el.



Júniusban a májusi 0,1 százalékos csökkenés után 7,8 százalékkal 1,446 millióra esett a forgalomba helyezett gépkocsik száma. Ebben a naptárhatás is szerepet játszik, mert idén júniusban átlagosan csak 19 értékesítési nap volt a tavalyi 21 nappal szemben.



Az iparág képviselői rámutatnak, hogy a tavaly szeptemberben bevezetett emissziós mérési eljárás erősen visszavetette az eladásokat és így a forgalomba állított gépkocsik számát is. Sok nagy gyártó több modellt nem tudott leszállítani, mert nem feleltek meg az új követelményeknek.



Súlyosan érintették az új szabályok a német autóipart is. Júniusban a nagy német cégek eladásai 4,7 százalékkal csökkentek. A VW konszern szállításai az összes típust számításba véve 9,5 százalékkal estek vissza, és hasonló volt a helyzet a BMV-nél. A Daimler 7,6 százalékkal maradt el a tavaly júniusi teljesítményétől.



A regisztrációk száma Franciaországban 8,4 százalékkal, Spanyolországban 8,3 százalékkal, Nagy-Britanniában 4,9 százalékkal csökkent.



Az ACEA nyilvántartása szerint Magyarországon az év első hat hónapjában 74 543 új személygépkocsi állt forgalomba, 5,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Júniusban 13 577 gépkocsit regisztráltak, 4,4 százalékkal kevesebbet, mint tavaly júniusban.



