Új technikák a Forma-1-ben

Olajrásegítés



Az olajégetés trükkje jó ideje vita tárgya. Bár 2018-ban drasztikusan csökkentették a 100 kilométerenként elhasználható olaj mennyiségét, szürke területek még így is maradtak. Főként a kvalifikáción, ahol nem érvényesült a 100 kilométeres korlátozás. Az idei évtől emiatt üresen kell tartani a járulékos olajtartályokat az időmérőkön.

Az idei szabályváltozások egyik legfontosabb pontja az első szárny átalakítása volt. Szélességét 1,8 méterről 2-re növelték, magasságát 20 milliméterrel megemelték, a hosszát 25 milliméterrel megnyújtották. A hátsó szárny is változott: 20 milliméterrel magasabb és 100-zal szélesebb lett az áramlatok javítása érdekében. A DRS hatékonyságát is növelték, a féklap nyitásakor idén már húsz milliméterrel nagyobb, azaz 85 milliméteres lesz a rés, ami 25 százalékkal nagyobb hatékonyságot jelent.2019-től két hosszanti LED-lámpát helyeznek el a hátsó szárny függőleges véglapjára. Ezek pirosan fognak világítani rossz időjárás esetén, vagyis könnyebben észrevehetővé fogják tenni a vízfüggönyt húzó autót a hátul haladó számára. Változik az abroncsok jelölése is. A tavalyi hét helyett idén csak öt különböző keménységűt gyárt a Pirelli, ezekből minden hétvégére hármat jelöl ki. Elég lesz csak három nevet és három színt megjegyezni: a piros oldalfalú lesz mindig a lágy, a sárga a közepes, a fehér pedig a kemény.Idén már külön mérik az autó és a versenyző minimumsúlyát. Előbbit 733-ról 740 kilogrammra növelték, a pilótáknak pedig minimum 80 kilót kell nyomniuk. Ha valaki ezt nem éri el, az ülés mögé helyezett ballasztsúlyokkal kell felhozni a meghatározott értékre. Ezzel eltűnt a könnyebb versenyzők előnye.Az új idényben az eddigi 105-ről 110 kilogrammra nő az autók által a verseny kezdetétől a célig maximálisan elfogyasztható üzemanyag mennyisége. A spórolás időnként extrém helyzeteket hozott, az FIA reményei szerint a több benzinnel a versenyzők jobban föltekerhetik majd a motorjukat, és a verseny nagyobb részében autóznak majd a határon.A pilótákon a biztonság érdekében az eddiginél masszívabb sisakok lesznek. A legnagyobb változás, hogy 10 milliméterrel lejjebb kerül a sisakrostély, és az eddiginél keskenyebb résen néznek ki a versenyzők. A másik biztonsági újítást az úgynevezett biometrikus kesztyűk jelentik. Olyan érzékelőkkel ellátott tűzálló kiegészítőkről van szó, amelyek alapvető adatokat szolgáltatnak az FIA orvosi csapatának.