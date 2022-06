A kunok a tatárjárás vérzivataros évei folyamán leltek itt új hazára, majd hosszú évszázadok során kulturális hagyatékuk egyes elemeit megőrizve beolvadtak a magyarságba, ám hűségük, bátorságuk és elszántságuk mindmáig példamutató.

4,5 hektáros terület

Egykoron ezen a területen állt az elődtelepülés Árpád-kori temploma. Az emlékhelyen tematikus útvonalak történeti hűséggel mutatják be a kunok folyamatosan változó életterét. A jurták mellett Árpád-kori és késő középkori sírok, egy templomrom, egy feltárt kettős körárok és cölöpsánc rekonstrukciója, egy Árpád-kori földház, egy 19. századi tanya és a hozzá tartozó tanyaudvar, valamint egy kunhalom is megtekinthető a 4,5 hektáros területen.

Gyűrűk, nyílhegyek és pénzérmék

A régészeti kutatások során kiderült, hogy a templomhalomnál nem temetőárok húzódik, hanem egy védelmi jellegű struktúra. Az ásatások még tavaly is zajlottak a területen, és a kettős körárokban feltárt leletek egyértelmű bizonyítékául szolgáltak egy apró faluközösség ádáz küzdelmének, olyan emberek harcának, akiket kegyetlenül lemészároltak a mongol hordák. A látogatók is szemügyre vehetik a védelmi rendszert, ahonnan különböző típusú nyílhegyek, szépen megmunkált gyűrűk és pénzérmék is előkerültek. A korábbi ásatások alkalmával talált tárgyak jelentős része megtekinthető a Kiskun emlékhely kiállítóterében.





Az emlékhely gyakran benépesül, többször adott már otthont régi idők vásárait idéző kirakodásoknak, a környékbeli települések szomszédoló rendezvényeinek, a kiskunok találkozójának, és már készülnek a július első két napján tartandó kiskun-nagykun-jászkun települések összejövetelére is.