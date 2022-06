A látogatóknak két éve adták át a városháza panorámakilátóvá átalakított és felújított tornyát, amely igazi különlegesség, és egyike a legújabb turisztikai látványosságoknak. A megvalósult fejlesztés részeként a fogadóteret, valamint a toronybelsőt is turisztikai látványossággá alakították. A festői kilátás mellett a várost és annak történetét széleskörűen bemutató interaktív, multimédiás tereket, valamint a torony belső falait borító kiállítás anyagát történész és néprajzkutató szakemberek álmodták és valósították meg.

Történelmi párhuzamok

A földszinti fogadótérben puzzle, párosítójáték és a falakra rögzített játékos elemek várják a gyerekeket és a felnőtteket. Az oldalsó falra helyezett „idővonalon” a helyi történéseket lehet párhuzamba állítani a magyarországi, illetve az európai eseményekkel. Lehet továbbá jelmezekbe öltözni, fel lehet próbálni a gyermek- és felnőtt méretben elkészített kun köpenyeket és süvegeket.

150 lépcsőfok

A toronybelső felé haladva található a multimédiás terem, ahol egy különleges, érintőfalas alkalmazáson szintén játékos formában ismerkedhetnek meg a város történetével az érdeklődők. Azok számára, akik egészségügyi állapotuk, életkoruk vagy félelmeik miatt nem tudnak, nem szeretnének százötven lépcsőfokot megmászni és természetesen minden érdeklődő számára három monitort helyeztek el a multimédiás teremben, amelyeken a torony tetején, a kilátóteraszon elhelyezett kamerák által közvetített városképek láthatók.

Pazar látvány

A multimédiás termen át léphetünk be a torony belsejébe, ahol a 150 eredeti lépcsőfokon juthatunk fel a toronyba. A kialakított kilátóterasz felé lépegetve a falakon lévő, óriási méretű képeket is nézegethetjük, amelyek számos érdekességet mutatnak be Halasról. A toronybelsőben két galériaszintet alakítottak ki, ahol a gasztronómiától a helyi híres emberekig sok mindenről lehet olvasni. A torony belsejében lévő víztartály oldalán pedig egy panorámafotó látható a városról, a település jellegzetes épületeinek kiemelésével.

Aki megmássza a lépcsőfokokat és kimerészkedik a kilátóteraszra, pazar látványban részesül, valamint az ott lévő távcsövek segítségével egész közelről láthatja a jelenlegi városképet. A panorámatorony megtekintéséhez a városháza főbejárata mellett található Turisztikai irodában szükséges regisztrálni.

A halasi csipke: Aki Kiskunhalasra látogat, feltétlenül keresse fel a Csipkeház és Csipkemúzeumot, ahol a világhírű halasi csipkevarrók munkái tekinthetők meg.