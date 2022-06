A horgászat szerelmesei az Akasztói Horgászpark parkosított tórendszerének öt taván várhatnak a kapásra. A területen mindenki megtalálhatja a számára ideális vízfelületet, és mindegyik tó különböző fajtájú és méretű halakat rejt. A kikapcsolódást szolgálja a fürdőtó és a pezsgőfürdő is, valamint a Halascsárda, ahol az Aranyszalag védjegyet kiérdemlő akasztói sziki pontyból készült ételeket is meg lehet kóstolni.

Két folyó városa

A Bajára érkezőket két folyó, a Duna és a Sugovica hívogatja, hogy megosszák velük természeti értékeiket. A holtágakon kajakból és kenuból ismerkedhetnek meg az árterek élővilágával az aktív kikapcsolódást keresők, míg a túrázók a Duna mellékága és a Sugovica mentén gyönyörködhetnek a táj szépségében. A két folyó sétahajóval is bejárható a bajai sárkányhajó-egyesület jóvoltából. A Bajai Vízisport Klub csónakháza modern körülmények között várja a vízen túrázni vágyókat.

Forrás: Bús Csaba

Bivalylegelő

Gazdag állatvilágot találhat, aki a Kígyós-főcsatorna és a Mátételki-Kígyós-főcsatorna találkozásánál, a Kígyós-tónál tervez barangolni. A Bácsalmás térségében található területen a 14 hektáros mesterséges tórendszer bőséges halfogást ígér, a kirándulók pedig különleges vízimadarakat, hüllőféléket, teknőst, siklót láthatnak, és egy természettudatosságra ösztönző, szemléletformáló élményparkba is ellátogathatnak. A szikes Sós-tó fészkelőhelyet nyújt a fokozottan védett gólyatöcsnek, és a bivalyok legelőhelye is egyben. A botanika iránt érdeklődők a több ezer gyapjas gyűszűvirág szirombontását csodálhatják meg nyár elején a tó körüli kocsányos tölgyesben.

Kék moszat tanösvény

Dunapataj térségének nevezetessége a Szelidi-tó. A gyógyhatású, selymes vizű, öt kilométer hosszú és kétszáz méter széles, szikes tó kerékpárral is körbejárható, gyalog pedig a Kék moszat tanösvényen ismerkedhetünk meg a természetvédelmi terület jellegzetességeivel. A tó a horgászok és a kempingezők számára is kikapcsolódást nyújt, az Árnyas Camping számos rendezvénynek és fesztiválnak is otthont ad.

Azok a híres orchideák

Az Izsák környéki Kolon-tó megyénk egyik természeti nevezetessége. A Turjánvidék legnagyobb édesvízi mocsara a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében álló csaknem háromezer hektáros természetvédelmi terület közel egyharmadán terül el. Híres orchideás lápréteiről és láperdőmaradványairól, valamint különlegesen gazdag madárvilágáról: a gémfélék nagy számban fészkelnek a területen. A tó nyugati részén a Bikatorok igen tagolt buckavidéke nyúlik el. A vízi és a szárazföldi sportok szerelmesei biztosan megtalálják a nekik leginkább tetsző mozgásformát a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, ahol negyvenhektáros tó várja az oda látogatókat. A turisták nyugalmat lelhetnek a tavat körülölelő, 174 hektáros zöld területen, a domb körül pedig számos sportpályát alakítottak ki az aktív pihenésre vágyóknak.

Páratlan madárvilág

Kiváló túrahelyszínt biztosítanak a Kelebiai-halastavak. A 170 hektáros tórendszer a Kőrös-éri Tájvédelmi Körzet része, ahol különleges állat- és növényvilágot talál a túrázó. A Kiskunsági Nemzeti Park területén a tőserdei és a tiszaalpári holtág is érdemes célpontja lehet a túrázóknak: változatos élőhely, amely sokszínű madárvilágnak nyújt menedéket, a Tiszaalpáron található Templomdombról pedig az Alpári-rét nyüzsgő madárvilága tárul a kiránduló szeme elé. Az Alföldi Kéktúra útvonalán haladók megismerhetik Kunfehértó nádasainak gazdag élővilágát, amelyet tanösvény is bemutat a látogatóknak.

A fürdőzők a Soltvadkert külterületén található Vadkerti-tóban frissülhetnek fel. A fürdő- és horgászhely az utóbbi években teljesen megújult, modern és pihentető környezetben várja a kikapcsolódást keresőket.