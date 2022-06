A belföldi turizmusra ráerősítő röszkei család a Bauer Bistróban a házias ízeket megújult köntösben tálalja vendégeinek. A szervírozást és a technológiát tekintve is új hullámos konyhában a helyi termelőktől beszerzett alapanyagok felhasználásával sonka, tejtermékek, friss zöldségek kerülnek a megújult étterem asztalaira. Az új, bisztró jellegű, szezonális étlapon a köretkínálat folyamatosan változik aszerint, hogy aktuálisan mely zöldségek szerezhetők be. Azon vendégeknek főznek, akik szívesen azonosulnak a slow-food bistro lényegével, vagyis az ízek mellett élményt is adó, lassú, nyugodt étkezéssel.

A Forró családnál eddig sem csak enni lehetett, hanem aludni is. Az átutazó vendégek számára továbbra is elérhetőek a Forró Fogadó szobái. A hosszabb időre, több kikapcsolódásra vágyók elszállásolására a rusztikus stílusban kialakított, színvonalas Bauer Roomsban, egy új épület vadonatúj szobáiban nyílik lehetőség. Az egyedi bútorzattal, franciaággyal, kényelmes ülősarokkal, külön fürdőszobával ellátott, természetközeliséget hangsúlyozó szobák hamarosan foglalhatók lesznek.

A falusi turizmus állatok és természet nélkül nem az igazi! A fogadó hatalmas parkjában lovaglási lehetőség, állatsimogatás, szabadidős sporttevékenységek segítik a kikapcsolódást. De a környék is remek programokat kínál: aki kerékpárral érkezik, elkarikázhat a helyi paprikamúzeumba és pálinkafőzdébe, közeli tanösvények gazdag állatvilágát, például a bivalyrezervátum és a szomszédos Madarász-tó szépségeit fedezheti fel.

A nyári foglalások miatt a Bauer Bistro szabad kapacitásáról érdemes előzetesen érdeklődni.

