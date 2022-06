Ha ön is azok közé tartozik, akiket mindig is vonzott a vonatfütty hangja, a mozdony füstje, bizonyára szívesen ellátogat velünk Szentesre, ahol a 2009-ben átadott vasúttörténeti parkban és a 2005 óta létező gyűjteményben gyönyörködhetünk.

Erre van a legendás motorgarázs

A terület legkönnyebben úgy közelíthető meg, ha a vasútállomástól a Kolozsvár utcán indulunk el észak felé, kifelé a városból, majd a Korsós soron folytatjuk utunkat. Az utca végén, nagyjából egy kilométernyire található a park és a MÁV legendás motorgarázsa, amely 1928-ban épült meg egy európai hírű beruházás keretében a GANZ motorkocsik karbantartására.

Ma is itt áll a MÁV legősibb, 1927-es gyártású, működő motorkocsija. A gyűjtemény része a hatrészes GANZ motorvonat mozdonya. Kettő maradt meg belőle: az egyik a fővárosi vasúttörténeti parkban, a másik pedig itt tekinthető meg.

Az évről évre egyre több látogatót fogadó gyűjtemény célja megőrizni a magyar vasúti közlekedés, a motorkocsis üzem és a Szenteshez kapcsolódó vasúti üzem értékes tárgyi és dokumentált emlékeit. Egyedi jellemzője, hogy jelenleg is a működő és jelentős tevékenységet folytató karbantartó üzem területén található. A látogató a múlt emlékei mellett napjaink járműveivel is megismerkedhet. Kuriózum, hogy a gyűjtemény területén az igazi vonatok is jönnek-mennek.

A világ egyetlen fa kézihajtánya is itt található

Pár éve jelentős felújításon estek át a park egyes elemei, bár vannak olyanok is, amelyek változatlanok, éppen azért, mert az eredeti és észszerű alapgondolatnak megfelelően jól működnek. Ilyen például a BCmot 370 sorozatú motorkocsi, amely a látogatócsoportok elhelyezésére szolgál. A gyerekek számára megunhatatlan kézihajtány változatlanul óriási népszerűségnek örvend.

Az állandó elemek között kell megemlíteni a kis múzeumépületet, amelynek valamennyi helyisége teljesen megújult. A szúette parketta helyére mozaikszerű beton burkolólapok kerültek, a helyiségek falát és mennyezetét dekoratív és egyedi szigetelés borítja, az ablakokat üvegfestés díszíti.

Az Orient expresszről is megemlékeznek

A felújítás óta működik a szénszerelő forgódaru, amelyről a levegőbe emelkedve is megcsodálható a park. A bejárat közelében egy kifejezetten reprezentatív látogatóközpontot alakítottak ki, ahol a falakat óriási festmények és tablók díszítik. Itt két újabb kiállítóhely várja a turistákat. Az egyik szoba tárlókkal, könyvespolcokkal kisebb tárgyak, könyvek, modellek bemutatására szolgál. A másik helyiség az Orient szoba, amely a világ leghíresebb luxusvonatának emlékét idézi fel.

A parkban a 12 apostol bánya eszközei láthatók. A 18. század végén a brádi bányában a 16. századból származó csillét találtak, amelyet egy német acélgyáros a saját múzeumába vitetett. Ez a berlini technikai múzeum büszkesége, mivel a fa nyompálya, a nyomkarikás kerekek a legrégibb még meglévő vasúti emlékek, amelyek másolatát Valkai Csaba, a szegedi székhelyű Vasúttörténeti Alapítvány kurátora készítette el.