Az épület helyén eredetileg Békéscsaba egykori szőlőnemesítőjének, Stark Adolfnak a háza állt, illetve a „Prófétához” címzett egykori vendégfogadó, ezért is visszatérő díszítőelem a szőlőlevél, amelyet az intézmény több külső és belső pontján felfedezhetünk. A város ékkövének számító kulturális központ teljes egészében akadálymentesített, korszerű technikával felszerelt, benne több közösségi helyiség, valamint kávézó és étterem is várja a vendégeket. Négy kiállítóterme időszaki kortárs tárlatoknak ad otthont, koncerttermében változatos előadások, zenés-táncos programok várják az érdeklődő közönséget.

A múlt alapjain, de a kor kihívásai szerint épült, minden igényt kiszolgál

A Csabagyöngye Kulturális Központ elődje, az 1967-ben átadott Ifjúsági Ház hosszú ideig szolgálta a megyében élőket, ám állaga, felszereltsége, tereinek kialakítása miatt egy idő után már nem felelt meg a modern kor kihívásainak. Részlegesen lebontották, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a kormány 1,79 milliárd forintos támogatásából, valamint a beruházó 260 millió forintos saját forrásából felújították, kibővítették az épületet. A fejlesztés eredményeként a ház teljesen új arculatot kapott, új terekkel gyarapodott, szakmai lehetőségei kibővültek. Mobil nézőtéri rendszerrel rendelkező hangverseny- és előadóterme több mint 400 fő befogadására alkalmas, multifunkcionális, galériás terme 600 négyzetméteren várja a betérőket, sőt egy 340 négyzetméteres kiállítótérrel is büszkélkedhet. Hangfelvételek készítésére alkalmas stúdióhelyiségeknek is otthont ad, audiovizuális rendszerét professzionális berendezésekkel alakították ki. A színpad 120 négyzetméteres része mobil rendszerű, így egyaránt alkalmas a hangversenyterem, a multifunkcionális terem, illetve a két tér összenyitása során kapott ezer négyzetméteres rendezvényhelyszín kiszolgálására. A színpadhoz hasonlóan a nézőtéri rendszer is mobilizálható, az aktuális igényeknek megfelelően variálható. A hangversenyterem nézőterén makulátlan zenei élményben lehet része a hallgatóságnak, hiszen a helyiségben íves, mennyezeti, befüggesztett hangvetőket helyeztek el, és a színpad hátfala előtt is mozgatható hangvető panelsor biztosítja a tökéletes zenekari hangzást. A fénytechnikát intelligens vezérlésű mobil világítási rendszer adja, ennek köszönhetően a multifunkcionális tér többféle elrendezés esetén is kiválóan világítható.

CSAKK Stég – páratlan miliő a város szívében

Az Élővíz-csatorna menti stég és a zöldterasz a városban egyedülálló környezetet biztosít a szabadtéri rendezvényeknek. A CSAKK Stég mint legfontosabb kültéri helyszín májustól egészen szeptemberig üzemel, immár új arculattal várja a közönséget, miután az elmúlt évben felújításokon esett át. Új fa padlószerkezetet kapott, és az idén is építenek rá színpadfedést, amelynek köszönhetően még jobb minőségű, exkluzívabb produkcióknak is helyt adhat. A hét négy-öt napján tematizált programot kínál a látogatóknak: keddenként gyermekprogramok, szerdánként klasszikus zenei koncertek, csütörtökön mozi, filmvetítés, pénteken és szombaton pedig könnyűzenei koncertek várják az érdeklődőket. A Stégen bármilyen műfaj – a lágyabb, intimebb zene és a bulizós, vadabb rock, a rap, az elektronikus pop – megállja a helyét, a közönséget kötetlensége, egyedi miliője mágnesként vonzza. Esős napokon a belső térbe helyezik át a programokat. A házasságkötések platformjául is szolgáló Stéget a Csabagyöngye stábja már-már kültéri „teremként” kezeli, hamarosan önálló branddé válik, saját logója, közösségi oldala van. Színes programkavalkádja idén nyárra is számos meglepetést tartogat minden korosztálynak.

Ízelítő a nyárból

június 29., szerda – a Békés Megyei Szimfonikusok Vonós Kamarazenekara

július 1., péntek – Hangácsi Márton

július 15., péntek – Show és Bors

augusztus 13., szombat – Hősök

augusztus 19., péntek – Boggie

A további programokért, részletekért látogasson el az intézmény weboldalára és Facebook-oldalára!

www.csabagyongye.com

www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont