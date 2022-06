Luxus – okosan

A minőségi kényelem itt alap, és nem csak a kontaktmentes hotelélmény miatt. A virtuális szobakulcs mindig zsebre vágható, a foglalást akár két órával az érkezés előtt is elintézheti. A szobákat előzetesen is szemügyre veheti – mindezt egyetlen app, a TMRW Hotels applikáció segítségével. A luxusról és a

stílusról árulkodó minőségi berendezés a legkisebb, egy légterű, konyhai részleggel ellátott stúdiószobára ugyanúgy jellemző, mint az egy vagy két hálószobás, erkélyes, konyhával, étkezősarokkal felszerelt apartmanokra. A tervezők figyelme a legapróbb részletekre is kiterjedt, akár a minőségi ágymatracokról, akár az evőeszközkészletről van szó.

Forrás: Joe Toth

Minden korosztálynak

Természetes, hogy a boutique-hotel ízléses bútorzata nemcsak harmóniát áraszt, hanem nagy fokú kényelmet is biztosít a vendégek számára.

Itt a modernitás és a komfort tökéletes összefonódása valósul meg: a körbeforgatható LED-tv, az ingyenes wifi, a beépített USB-vel ellátott okoslámpák

„high life” érzést keltenek a nyugalomra, valódi pihenésre vágyóknak. A hálószobai ágyak, a pótágyazásra is alkalmas, kihúzható kanapék kényelme,

a felső kategóriás kávéfőzővel, mikrohullámú sütővel, indukciós főzőlappal felszerelt konyhai rész, a piperecikkekkel ellátott fürdőszoba messzemenően

kielégíti az üzleti úton lévő átutazók, a turisták, a családok, a külföldiek, a romantikára vágyó fiatal párok, sőt, az idősebb korosztály igényeit is.

Igen, jól olvasta: ma már az idősebb korosztály is könnyen boldogul az okostelefon nyújtotta lehetőségekkel.

Ezek, no, meg a smarthotel szolgáltatásai végtelen szabadságot, függetlenséget, kényelmet varázsolnak az itt megszállók mindennapjaiba.

Forrás: Joe Toth

Megfizethető kényelem

A Noir Hotel akkor is jó választás, ha a násznép számára keres szállást vagy egyszerűen csak kíváncsi arra a páratlan, semmihez sem fogható szabadságérzésre, amelyet egy okoshotel nyújthat önnek. A parkolásra nem lesz gondja: a közeli mélygarázsban, valamint a hotelhez tartozó udvari, zárt parkolóban biztonságos körülmények között állhat az autója. Mielőtt azt gondolná, hogy ezt a pompát nem önnek találták ki, megnyugtatjuk: a Noir Hotelben a helyi szállodákhoz igazodó árfekvésre számíthat. Ha az okosmegoldások híve, ne hagyja ki a Püspök utcai Noir Hotelt, amely a luxus és a modernitás tökéletes elegyeként kínál páratlan esszenciát a vendégek számára.