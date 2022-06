Ásotthalom, Csodarét tanösvény

Turistainfó - Hossza: 4 km - A tanösvényen 10 darab magyar, angol, szerb nyelvű tájékoztatótábla található. Látogatásra ajánlott időszak: gyalogosan márciustól októberig. Megközelítés: a királyhalmi iskolától (GPS: é. sz. 46° 11’ 42,390”, k. h. 19° 50’ 35,570”). Ajánlott felszerelés: vízálló lábbeli, távcső, szúnyogriasztó.Az ásotthalmi láprét a Duna‒Tisza köze déli részének botanikai szempontból a legértékesebb, védett természeti területe. 1990-ben nyilvánították védetté, 2013 óta a Körös-éri Tájvédelmi Körzet része. Egyik kiemelkedő értéke a fokozottan védett egyhajúvirág (február közepétől április elejéig nyílik) és a mocsári kardvirág (június‒júliusban virágzik) több tízezres állománya. A Csodaréten eddig számba vett 251 növényfajból 19 védett és 3 fokozottan védett. Sokszínűsége és egyedülállósága miatt nevezték el így első látogatói.

A tanösvény bemutatja a kiszáradó láprét legjellemzőbb növénytársulásait: a kékperjés lápréteket, a homoki sztyeppréteket, a nádasokat, az egykori szántók, tanyák és a ma is meglévő csatornák élővilágát. A tavasztól őszig virágos réteken sok lepkét, rovart, gyíkot és madarat is lehet látni.

Pusztaszer, Hétvezér emlékmű és tanösvény

Turistainfó - Hossza: az emlékmű egy négyhektáros területen áll, az Árpád-halom tetején. A halom mellett olvashatók a hét vezért bemutató tanösvény táblái. Megközelítés: Pusztaszer község központjából végig a Kossuth utcán és annak folytatásában, a földúton. Az emlékmű kb. 1,5 km-re fekszik a központtól. A földúton tábla jelzi, hol kell elfordulni. Bejárható: egész évben, gyalogosan. Látogatásra ajánlott időszak: egész évben .

A pusztaszeri Hétvezér emlékmű és tanösvény történelmi emlékhelyként az országos jelentőségű, védett természeti területek között ritkaságnak számít. Az obeliszk emlékeztet Pusztaszer és Kecskemét történelmi kapcsolatára, ugyanis a pusztaszeri legelők 1934-ig Kecskemét birtokában voltak. Ennek terveit Pataky Imre kecskeméti rajztanár készítette el. A kb. 10-12 m magas obeliszk tetején turulmadár ül, oldalán pedig a hét vezér arcképe látható domborműveken. 1900. június 24-én avatták fel.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban is áll egy obeliszk, ott, ahol a legenda szerint megkötötték a vérszerződést a honfoglaló törzsek vezérei, és megválasztották Árpádot a vezetőjükké. Mások szerint a híres „első országgyűlés” ezen a helyen történt. A két emlékmű sok vitára adott okot korábban és napjainkban is. A nagy eseményt így mindkét község, Ópusztaszer és Pusztaszer is a magáénak tudja.

Látnivalók a környéken

A pusztabíró háza: az Árpád-halom mellett áll a közel 200 éves épület, a pusztabíró háza, amelyet egyholdas, gyepes udvar vesz körül, gémeskúttal és rendezett, szép parkkal.

Parkerdő és arborétum: a falutól északnyugatra található, az emlékmű szomszédságában fekvő parkerdő és arborétum telepítési munkálatait a Hétvezér Termelőszövetkezet kezdte meg 1975 őszén 19,2 hektáron.

Büdös-szék: a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben található Büdös-szék Pusztaszer délkeleti határában található. A 60 hektáros, természetes állapotú szikes tó a ramsari egyezmény hatálya alá eső, nemzetközi jelentőségű vizes élőhely.

Szatymaz (szegedi Fehér-tó), Sirály tanösvény

Turistainfó - Hossza: 2070 méter. Az útvonal jelzése: fehér nyíl. Bejárható: egész évben, gyalogosan, kerékpárral. Ajánlott felszerelés: kényelmes, az időjárásnak megfelelő ruházat, távcső. Esősebb idő után jó, ha van szúnyogriasztó. Megközelítés: a tanösvény kiindulópontja a Tisza-völgyi bemutatóház, amely az E5-ös főút 157. kilométerénél található. GPS: é. sz. 46° 20’ 1,261”, k. h. 20° 3’ 56,033”

Tömörkénytől Szegedig húzódik a látnivalókban és természeti értékekben egyaránt gazdag Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet. Fontosabb élőhelyei a szikes és a halastavak, a morotvák, a mocsárrétek, a homok- és a szikes puszták. Legnagyobb állóvize a szegedi Fehér-tó, amely valójában egy hajdani szikes tóból kialakított halastórendszer. A tanösvény a szegedi Fehér-tó történetét és gazdag madárvilágát mutatja be. A harmadik állomáson, a XI. számú halastó mellett felállított kilátótoronyból jól megfigyelhető a Korom-sziget nyüzsgő sirálytelepe. A másik nagy halastórendszert, a Csaj-tavat is kedvelik a madarak: 269 fajt figyeltek meg rajta. A tóra épített madárleskunyhót szakvezető kíséretében vehetik igénybe a látogatók, maximum 8-10 fős csoportokban.

A Mórahalomhoz közeli nagyszéksós-tavi Csipak tanösvény és Bölömbika tanösvény felújítás miatt jelenleg nem látogatható.

A Tisza-völgyi bemutatóház

A tanösvény a Tisza-völgyi bemutatóháztól indul. Előre bejelentett csoportok részére természetismereti foglalkozások, gyalogos és kerékpáros túravezetések is igényelhetők. Kerékpárok a helyszínen korlátozott számban kölcsönözhetők.

Állomások:

1. állomás: a szegedi Fehér-tó

2. állomás: szikes tóból halastó

3. állomás: a Fehér-tó madárvilága

4. állomás: fészkek

5. állomás: állatnyomok