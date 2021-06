Kincs minden cseppje – A Kunsági Borvidék

Magyarország legnagyobb borvidéke a Kunsági Borvidék, ahol 24 hegyközségben 21 ezer hektáron terem a szőlő. A legnagyobb szőlőültetvény Soltvadkert körül terül el, amely határában közel 3000 hektáron termesztik a bor alapanyagát.

Soltvadkert, az illatos borok fővárosa

A térség a könnyed, gyümölcsös illatú borairól ismert. A Frittmann Borászat a legelismertebb borászati vállalkozás a borvidéken, amelyben a családtagok is részt vesznek. A városban meghatározó jelentőségű a Font Pincészet, amely szintén családi vállalkozás. Itt is kiváló, könnyed, jó ivású illatos borokat készítenek. Rajtuk kívül érdemes felkeresni a borkedvelő turistáknak a Galántai pincészetet, az Erdős Borászatot és a Lantos látványpincét is.

Soltvadkerten minden évben megrendezik a Cserszegi Fűszeres országos fajtaversenyt.

Bor, mámor, szerelem, Hajós

A Hajósi Pincefalu Európa legnagyobb présházrengetege, köszönhetően a bevándorló sváboknak, akik külön települést hoztak létre a gazdaságok számára, hiszen hajósi házaik a kalocsai Sárköz szigeteire épültek, így nem lehetett alattuk borospincét létesíteni. A helyiek jelenleg mintegy 600 hektár szőlőt művelnek és 1200 présházat működtetnek. A borbarátok számára az egyedi ízvilágú száraz fajták miatt kihagyhatatlan: cabernet sauvignon, kékfrankos, zweigelt, olaszrizling, rajnai rizling, cserszegi fűszeres, chardonnay, vagy testes rozé kerül az asztalra.

Egynapos kirándulás csak akkor indokolt, ha a sofőrnek erős a tartása, és a huszadik poharat is visszautasítja.

Ellenkező esetben viszont a magyaros ételek mestereinek számító éttermekben költhetjük el a vacsorát, és európai színvonalú szállásokon térhetünk nyugovóra. A látogatást érdemes valamelyik rendezvényhez igazítani – bár az Orbán-napi népünnepély idén elmaradt, nyitott pincenapokat és kötetlen bortúrákat rendszeresen tartanak.

Császártöltési pincesorok

Császártöltés a Hajós-Bajai borvidéken található, adottságai miatt nagy hagyománya van a különböző fajtájú fehérborok készítésének. Régebben a sárfehért és az Irsai Olivért készítették nagyobb mennyiségben, ma már igen jó neve van a cserszegi fűszeresnek, a tramininek és a generosának is, sőt kiváló rozék és vörösborok is kikerülnek a töltési pincékből, számos aranyérmes borral büszkélkedhetnek a helyi borászok.

Néhány éve új élettel teltek meg a töltési pincesorok is, miután számos pincét felújítottak és újak is nyíltak, ahol helyi termelők kínálják kiváló boraikat, és több pince vendégházként is fogadja a látogatókat.

A település közkedvelt rendezvényei a helyi borvidék hírét öregbítő Sváb Borok Napja, amikor nyaranta Császártöltés három pincesorának pincéi tárják ki díszes kapuikat a nagyközönség előtt, megmutatva milyen a jó töltési bor. Aki további benyomást kíván szerezni a császártöltési gasztronómiáról, annak kiváló program a nyár elején tartott Sváb Ételek Fesztiválja.