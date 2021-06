Kultúrát, élményfürdőt, természeti kincseket kínál Mórahalom

A dél-alföldi kisvárost leginkább a 2018-as „Év fürdője” címet elnyert Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőről ismerik hazánkban és a szomszédos országokban, de a térség ennél jóval több, változatosabb programot kínál.

Mórahalom a fővárostól autópályán 1,5 óra alatt elérhető, a környékén rengeteg látnivaló és kikapcsolódási lehetőség várja a turistákat. A városba érkezők a fürdőzés mellett szívesen próbálják ki az aktív pihenést szolgáló tevékenységeket. Kedvelt célpont a Nagyszéksósi Bivalyrezervátum, a Mórahalmi Rétesház, a megújult Ezer Év Parkja makettpark vagy éppen a Futó-Dobó Lovasközpont. Egyedülálló újdonság a településen a KOLO – Szerb Kulturális Központ, amely a balkáni kultúra forgatagát közvetíti az ide látogatók felé.

A környék természeti kincseit és látnivalóit is érdemes felfedezni, méghozzá változatos módon – kerékpárral, lóháton, lovas kocsival, de akár segway-jel vagy egy kalandos quadtúra során. A turisták megkóstolhatják a Mórahalmi Rétesházban kézzel készített, ízletes házi réteseket vagy a bivaly-szalámis pizzát a Bivaly Bowling Klub & Barban, ahol bowlingozásra és biliárdozásra is van lehetőség.

A Nagyszéksós-tónál – közvetlenül a főút mellett – megtekinthető a majd 200 fős bivalygulya.

A bivalyok élete közel 100 hektáros területen természetes életkörülmények között figyelhető meg; a terület ingyenesen látogatható. Aki egyszerre szeretné a város történetét és érdekességeit felfedezni, felülhet az elektromos városnéző Buba-buszra, amely egész nyáron, szombat–vasárnap 16–20 óráig közlekedik folyamatos körjáratban a fürdő és a Bivalyrezervátum között.

Szintén elektromos kisbusszal járható be a környék a „7 nap 7 kaland” programmal. Megismerhető a betyárvilág, a madzagvasút vagy a röszkei paprika, de lovaglás és tanyaprogram is igénybe vehető. Mórahalom területe és környéke biztonságosan bejárható kerékpárral. Az Alföldnek köszönhetően minimális szintkülönbségek vannak, így a család minden tagja bátran nyeregbe pattanhat. A turisztikai irodában hagyományos és elektromos kerékpárok is bérelhetőek. Kulturális élmény gyanánt érdemes az Ezer Év Parkja makettparkot felkeresni, amely az 1910-es évek Magyarországának legjelentősebb épületeit mutatja be élethű, 1:25-ös méretarányú makettek formájában.

A Parkban többféle tematikus szakvezetés igényelhető, de önállóan is jól felfedezhető. Egyedi élményként akár korhű ruhába beöltözve is bebarangolható. Nyáron Mórahalom kulturális életének központja a Patkó Lovas és Szabadtéri Színház, amely 2021-ben is látványos és izgalmas programokkal várja a vendégeit.

A Nemzeti Lovas Színházzal közösen színpadra állított lovas színházi darabok az idei évben is egyaránt tartogatnak meglepetéseket és ősbemutatókat.

A színházi szórakoztatás széles spektrumát felölelő nyári évadban a színház ismét ajándék fürdőjeggyel kedveskedik a nézőinek. Látogasson el Mórahalomra, hiszen a fürdőváros minden korosztály számára sokszínű élményt és kikapcsolódási lehetőséget kínál.