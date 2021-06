Ne rohanjon: fedezze fel Békés megye értékeit!

Az Alföld Slow Egyesület 2018-ban alakult, jelenleg 11 Békés megyei település a tagja. Elsődleges céljuk, hogy megmutassák a térségbe érkező vendégeknek a települések értékeit, valamint a helyi, környékbeli lakosok számára felfedezhetővé tegyék a helyi kincseket. Szőke Tünde Mónika, az egyesület elnökségi tagja mesélt a szervezet jelenéről és jövőjéről.

– Az Alföld Slow Egyesület 2018-ban alakult meg Szebellédi Zoltán elnök, akkori újkígyósi polgármester kezdeményezésére, jelenleg 11 békési település (Almáskamarás, Csabaszabadi, Csorvás, Doboz, Elek, Gyula, Kétegyháza, Kondoros, Kunágota, Lőkösháza, Újkígyós) a tagja – fogalmazott Szőke Tünde Mónika.

– Munkánkat segíti a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft., az Újkígyósi Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Budapesti Metropolitan Egyetem. A megalakulás óta csatlakozott hozzánk a lőkösházi Bréda-kastély tulajdonosa, a Kondorosi Turisztikai Nonprofit Kft., és magánszemélyek is. A résztvevő települések vezetői felismerték, szükséges az együttműködés a települések értékeinek bemutatása, turisztikai köztudatba kerülése érdekében.

Mint az elnökségi tagtól megtudtuk, szervezetük a lassú turizmus és a lassú szemlélet elterjedését, hazai megélését, megvalósítását tartja legfontosabb feladatának. Céljuk ebben a felgyorsult világban a pillanatok megélése, a tudatossá válás mind az életvitelben, mind a fogyasztásban, mely egyben az egészség alapja is. Ehhez szükséges a helyi és a hazai termelő vállalkozások támogatása, erősítése, turisztikai vállalkozások bevonása. Éppen ezért a témákhoz (slow food, slow city, slow tourism, fenntarthatóság, élhető település, élhető közösség) kapcsolódó konferenciák, találkozók, oktatások szervezése fontos feladat a számukra. Céljuk mind a térségbe érkező vendégeknek megmutatni a települések értékeit, mind a helyi, környékbeli lakosok számára felfedezhetővé tenni a helybeli értékeket.

– Online és offline eszközöket is alkalmazunk. Készült 2019-ben egy kiadványunk a tagtelepülésekről, mely a honlapunkon is elérhető. Még ebben az évben részt vettünk, megjelentünk egymás helyi rendezvényein. Megtartottuk Újkígyóson az 1. Alföld Slow Konferenciát, elkészült a honlap (www.alfoldslow.hu), megnyílt a Facebook-oldalunk. Azóta folyamatosan fejlesztjük mindkét online felületünket, ahol településenként és tematikusan is feltöltünk regionális értékeket. Tavaly decemberben elindítottuk „A hónap települése” online programsorozatot, ahol havonta egy-egy tagtelepülés turizmusban érdekelt szereplői mutatkoznak be.

Felmerül a kérdés, hogy mit tudnak hozzátenni mégis mindehhez a helyi önkormányzatok.

A helyi önkormányzatok aktívan részt vettek, vesznek jelenleg az online programsorozat lebonyolításában. Idén áprilisban egy online workshopot is szerveztek az érintett turisztikai szereplők számára. Az önkormányzatok, polgármesterek részéről teljes mértékű támogatottságot élvez az egyesület működése. Közös gondolkodással, a közös programok támogatásával is segítik a munkát. Bíznak abban, hogy egyre több alföldi település vezetője felismeri majd az együttműködés előnyeit, és csatlakozik.

Természetesen az egyesület életére is hatott a pandémia.

– A tervezett programok mind sorra elmaradtak, így elmondható, hogy visszavetette a munkánk eredményét – fogalmazott Szőke Tünde Mónika. – A háttérben azért folyt tovább a munka, készülnek rövid és hosszú távú tervek, stratégiák. Idén, a nyári szezonban a térségben található attrakciók, szálláshelyek, vendéglátóhelyek várják az érdeklődőket, betartva az előírásokat, és remélve, hogy ez a nyár már egy kicsit könnyebb lesz mindenkinek. A terveink között szerepel egy applikáció létrehozása a vendégeknek, amíg ez nem készül el, addig is a honlapon igyekszünk minél több információval ellátni az érdeklődőket. Az idei rendezvények még a korlátozások jegyében zajlanak, a jövőre nézve pedig több közös rendezvényben is gondolkodunk, de ma még csak óvatosan tekintünk előre, hiszen egyelőre minden kiszámíthatatlan.