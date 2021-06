Orosháza, az üveg fővárosa

Az üveg fővárosának a Békés megyei várost, Orosházát tartják. Ide települt az üveggyártás, itt található egy híres üveggyűjtemény a képtárban és egy üveg körtefa díszíti a város főterét.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonynak csak ugródeszka volt a főváros

Orosházi kalandozásunkat, városi sétánkat a legújabb, vagyis a 2013-ban átadott, európai színvonalú, belvárosi főtérről indítsuk!

A parkos, fás és csobogókkal, medenceterekkel gazdagon díszített belvárosban aktív közösségi élet van. Családok kedvelt helye ez, ahol gyermekeikkel biztonságban játszhatnak, pihenhetnek. A szomszédban enni, kávézni, hűsítő sört lehet fogyasztani a napernyők árnyékában. A főtér és a város jelképe az üveg körtefa. S ha még többet akar megtudni az utazó arról, mi ennek a jelképnek az eredete, látogasson el a közeli Nagy Gyula Múzeumba.

A Thék Endre utcában található a képtár, ahol számos alkotó gyűjteménye (Boldizsár István, Bolmányi Ferenc, Csáki-Maronyák József, Feldmann Tibor, Nicolas Muller, Pap Gyula) várja a képzőművészetek iránt érdeklődőket. A szomszédságában magasodik az egyetlen műemlék, a későbarokk stílusú evangélikus templom. Építése 1777-ben kezdődött, de a jellegét ma is meghatározó tűzfigyelő toronnyal csak 1830-ban épült össze. A templomtoronynak különleges jelleget ad a harangház emeletének magasságában körbefutó erkély, amiről lepillantva az 1890 körül épült bazársor az elővárosi eklektika képviselőjeként csábít egy kis sétára. Pihenésként a történelmi kőpark padjain lehet elidőzni, majd haladva a belváros felé, érdemes betérni a katolikus templom ligetes kertjén át (ahol egy országosan is egyedülálló sakktér várja a szellemi sportok képviselőit) az 1922-ben épült katolikus templomba is. A város főutcájának a névadója, Kossuth Lajos szobra a kijárattól jobbra magasodik.

A főutcán végig érdemes sétát tenni, az Árpád-kertnél, a szökőkút és a liget árnyas fái alatt egy fagylalttal hűsíteni magunkat, majd utunkat egy újabb, egyedi látványosság felé folytathatjuk: a kútmúzeumhoz. Az elmúlt száz év különféle kúttípusait mutatja be. A vízellátás-történeti gyűjtemény pedig bemutatja a vízhordó és -tároló eszközöket, az ásott és fúrt kúttípusokat.

Fürdőzőknek, horgászoknak irány Gyopáros!

Aki Orosházán tölti a pihenését, annak érdemes az épített örökségek, a városnéző séták (vagy tehetik ezt Dottó vonattal is) mellett kellemes fürdőzést is beiktatni a programok közé. Gyopárost az Alföld gyöngyszemeként emlegették és emlegetik napjainkban is. A fürdő adottságai közül a gyógyvíz jótékony hatása messze földön ismert, elismert. Ám nagyon sok család, külföldi vendég azért érkezik Gyopáros parkfürdőjébe, mert a nagy, ligetes területen akár elvonulva, csendességben is lehet töltődni.

Aki mozgalmasabb vízi kalandokra vágyik, azt az élményfürdő várja. Aki a gyógyulásért érkezik, annak is több medence, masszázs és szaunapark áll a rendelkezésére. S ha vége a vizes, fürdőzős napnak, a fürdőből egy hangulatos, hófehér, 1982-ben felújított kis hídon lehet megörökíteni a naplementét, az itt töltött napok emlékeit. A két tavat összekötő karcsú mívű vashíd kedvelt helye a fotózkodóknak.

A hídról tovább ballagva, tehetünk egy nagy sétát a gyopárosi tavak körül. A parti sétány mellett számos horgászhelyet kialakítottak, a pecások nagyon kedvelik, a nap minden időpontjában ül valaki ott, a náddal szegélyezett parton, kapásra várva. Akik gyermekekkel érkeznek, azok a tó mellett megpihenhetnek, míg a gyerkőcök libikókáznak a kiépített pihenőhelyeken.