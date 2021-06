Tavalyi árakkal várják a fürdőzőket Gyomaendrődön

A gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping a család minden tagja számára kikapcsolódást rejt az unokáktól kezdve a nagyszülőkig. Mindezt hűs árnyékot nyújtó fák ölelésében élvezhetik a látogatók. A természetes környezet adta élményt pedig a maximális egészségügyi biztonság koronázza meg területén.

Tavalyi jegyárakon – a vidéki felnőtt 1700, a diák, gyermek (3 éves kortól) és nyugdíjas pedig 1400 forint – nyújt kikapcsolódást idén is a gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping a család minden tagjának – számolt be magazinunknak Gera Krisztián ügyvezető igazgató. Részletezte, területükön kicsik és nagyok fákkal teli, természetes környezetben, mégis maximális egészségügyi biztonság mellett szerezhetnek életre szóló élményeket, akár több napon keresztül. A fürdő összesen kilenc, köztük fedett és kültéri medencével is várja látogatóit, melyeket gyógyászati és wellness-szolgáltatásokkal, valamint egy Volkswagen Spray Park elnevezésű vizes játszótérrel egészítettek ki, ami a gyerekek nagy kedvence náluk.

A gyógyászati épület emeletén vendégszobák, az Erzsébet ligetben található, összesen 2,4 hektár területen pedig kemping és faházak biztosítják a hosszabb időtartamú kikapcsolódást. Hangsúlyozta, a Liget Gyógyfürdő és Kempingnél ingyenes a parkolás, területén pedig a medencék és különböző attrakciók mellett számos vendéglátóhely található, így a vendégek válogathatnak többek között a lángos, a hamburger, a napi menük és a szabad szedéses ételek között, amikhez desszertként fagylaltozhatnak, illetve vattacukrot is fogyaszthatnak. Végül az ügyvezető elárulta, bár ma is szinte minden igényt kielégít a Liget fürdő, mégis öröm számukra, hogy a közeljövőben 1,2 milliárd forintból fejleszthetnek. A beruházás keretében bővülnek majd nyári attrakcióik, készül náluk egy hatállásos csúszdapark, hőenergiát hasznosítanak, valamint új apartmanházakat és egy kültéri szaunavilágot, és két kültéri gyógymedencét is építenek. Mindezek jelenleg tervezési folyamatban vannak.