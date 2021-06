Történelmi csábítás

Gyula bővelkedik a látnivalókban, mind a pezsgést, mind a nyugodt pihenést kedvelők megtalálhatják a kedvükre való időtöltést a történelmi hangulatú fürdővárosban. A teljesség igénye nélkül szedtük csokorba a különböző érdekességeket.

Gyulai Várfürdő

A település legkedveltebb attrakciójának a Gyulai Várfürdő számít, ami ötezer négyzetméternyi vízfelülettel és összesen 16 medencével büszkélkedhet. A 2005 méter mélyről feltörő 72 Celsius-fokos, alkáli-hidrokarbonátos-kloridos gyógyvíz elsősorban kopásos eredetű mozgásszervi megbetegedésekre, krónikus idegbántalmakra, balesetek, műtétek utáni rehabilitációs kezelésekre és krónikus gyulladásos nőgyógyászati panaszok esetén alkalmazható kiváló hatással. A medencék valamennyi korosztálynak kiváló időtöltést ígérnek, ahogy a családi élményfürdő, az AquaPalota is.

Vár a vár

A fürdő közelében található a vár. Az erődítmény a 15. században épült, mára a középkori magyar királyság egyetlen épen maradt síkvidéki téglavára, melynek kiállítótermeiben közel hét évszázad történetét járhatják végig a látogatók. A kilátóból gyönyörű panoráma nyílik a városra.

A Gyulai Várfürdő mellett található a különleges Almásy-kastély Látogatóközpont, amely patinás környezetben, interaktív kiállítás keretében mutatja be, milyenek voltak a hétköznapok és az ünnepek a főúri épületben egykoron. A kastélyt körülöleli egy csodálatos park is, melyben platánok, tölgyek és berkenyék árnyékában hűsölve, vidéki kisvárosi nyugalom lengi körül a múltat, valódi szellemi felüdülést kínálva a látogatónak.

A Göndöcs-kertben ugyancsak érdemes elidőzni, és közben megnézni a Kohán Képtár különleges kiállításait.

Erkel szülőháza

Az Erkel Ferenc Emlékház ugyancsak számos érdekességet kínál. Itt született 1810. november 7-én Erkel Ferenc, a magyar nemzeti opera megteremtője, a Himnusz megzenésítője. A kiállítás nyitóterében Európa himnuszait bemutató terminálok fogadják a látogatókat, majd az európai zene terme következik. A 19. századi osztályterem az egykori oktatást és az Erkel-család történetét, az Erkel-emlékszoba a zeneszerző személyes tárgyait, relikviáit mutatja be. A hálószoba, a szalon és a népies konyha az Erkel család egykori otthonát idézi fel.

A természet lágy ölén

Az épített mellett a természeti értékek is kellemes kikapcsolódást ígérnek. A gyulai városképet jelentősen alakító Élővíz-csatorna öt kilométeren keresztül folyik a városban, partja hangulatos sétára csábít.

Az Élővíz-csatorna partján helyezkedik el Gyula egyik legnagyobb, 3,7 hektáros zöldterülete, a Csigakert, mely természetvédelmi terület. Nevét a mesterséges kilátódombról kapta, amelyről csigaalakban futott le egy sétány. A kikövezett járdákon sétálva vagy a padokon megpihenve is lehet gyönyörködni a park szépségeiben, különlegességeiben.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság által létrehozott Tájvízház-kiállítás a Körös-vidéki tájról, vizeiről, természeti értékeiről, valamint a gyógyfürdőzésről és a népi gyógyá­szatról mutat be hasznos ismereteket a nagyközönség számára.

Csobbanjon a Körösben!

Gyulától alig öt kilométerre, Sarkad irányába található a Fekete-Körös bal partján a város üdülőterülete, Városerdő. Természetes kirakodású, homokos partú szabadstrandját nyáron előszeretettel látogatják a fürdőzők és a horgászok is. Erdei iskolájában pedig lehetőség nyílik a környező erdő tanösvényeit bejárva a gazdag állat- és növényvilág megismerésére.

Szanazug a Fehér- és a Fekete-Körös összefolyásánál fekszik. Kedvelt kiránduló- és fürdőhely: mindkét parton szabadstrandon lehet fürdeni, ahol a víz tiszta és sekély. A fürdőzők egy-egy délutánra is ellátogathatnak ide, vagy a hétvégi házakban töltve az éjszakákat, több napot is eltölthetnek a környéken. A fürdőzés mellett vízibiciklizni, kajakozni, kenuzni, csónakázni, sétahajózni is lehet, de a két part közötti kompozást is ki lehet próbálni.