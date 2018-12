400 milliós eredményre számít a Ménesbirtok - 220 helyett 4200 hektár szántót öntözne a mezőhegyesi gazdaság

A Ménesudvarban gyakorolnak az ifjú lovasok. Fotók: Kovács Erika

Lázár János beszélt a zrt. idei eredményeiről is. 2018-ban 5,5 milliárd forintos árbevételt terveztek, aminek az összege év végére közel 6 milliárd lesz. A cég mintegy 400 millió forintos eredményre lát esélyt. A Ménesbirtok több mint 500 embernek ad munkát. Évi 200 millió forintos ráfordítással tartja fenn a mezőgazdasági szakközépiskolát, ahol 250 diák tanul. A szakközépiskolások ösztöndíjat is kapnak. A leggyengébb tanulók 15 ezret, a jobban teljesítők pedig 30-35 ezret. Az állami ösztöndíjakkal, illetve munkával egy-egy diák havonta akár nettó 70–90 ezer forintot is kaphat.

Lázár János (jobbról) és Iszaszegi Norbert növénytermesztési ágazatvezető a sajtótájékoztatón.

– Ma a vezetéssel megtárgyaltuk a cég öntözésfejlesztési elképzeléseit. Az a tervünk, hogy a jelenlegi 220 hektár terület helyett 4200 hektárt öntözünk – mondta Lázár János. A kormánybiztos hangsúlyozta, 2010 óta ez az első komplex öntözésfejlesztési elképzelés a régióban. A Maros és Mezőhegyes között valósítja meg a programot a magyar állam. A tervek szerintA birtok saját infrastruktúrájának fejlesztéséhez pedig további 10 milliárd forint szükséges. Utóbbi 8-10 év alatt térül meg. A beruházás haszonélvezői lesznek a Mezőhegyes és a Maros közötti területen gazdálkodók is. Ők 3000–5000 hektáron tudnak majd rácsatlakozni az öntözőrendszerre. A projekt szakhatósági engedélyekkel rendelkezik. Románia pedig hozzájárult a vízkivéthez.A cég rendelkezik egy. A gazdaság 70 millió forint iparűzési adóval járult hozzá Mezőhegyes működéséhez, 50 millió forint TAO-pénzzel pedig a városi látványsportokat segíti. Támogatják a mezőhegyesi óvodát, iskolát, a történelmi egyházakat és a civil szerveződéseket.Lázár János beszélt arról is, hogy a Ménesgazdaságnak mintagazdasági feladatai is vannak. 2019-ben tizenöt milliárdos cégfejlesztésbe kezdenek. Felépítik Magyarország legmodernebb szarvasmarhatelepét. Gépbeszerzésre 3 milliárd forintot fordítanak, szállítási-tárolási ipartelepet is létesítenek.A Ménesbirtok jövő évi tervei között költségracionalizálás is szerepel. 1 milliárdos beruházással napelemmel állítják majd elő a cég villamosenergia-szükségletét. A középiskolában jövőre tornaterem-építéshez látnak. Megcélozzák az agrár-középiskola teljes újjáépítését is.