9 év fegyház a pedofil békési robotikatanárnak, aki 11 éves tanítványát szöktette volna Londonba

Döbbenetes esetre derült fény tavaly novemberben Békés megyéből: Londonba szöktette volna tanítványát egy békési robotikatanár, hogy ott ketten új életet kezdjenek. A nagy probléma a történettel, hogy a kisfiú mindössze 11 éves volt, a robotikatanár teljesen a befolyása alá vonta - az ügyről a Bors cikkében részletesen olvashatnak.



A pedagógus elváltoztatta a kisfiú külsejét, hamis papírokat is szerzett Egyiptomból, de lebuktak tavaly november 7-én a Liszt Ferenc repülőtéren, ahol a bőröndjében szexuális segédeszközt is találtak.

Akkor 1 év 8 hónap börtönt kapott, két évre felfüggesztve, mivel a fiú önszántából, nagyszülei házának szúnyoghálóját kivágva szökött el vele, és azt vallotta, nem ért hozzá a tanár - írta a Blikk a mostani ítéletről beszámoló cikkében.



Hozzáteszik: a tanárnak nemhogy szexuális zaklatásért, de még kiskorú veszélyeztetéséért sem kellett felelnie, mert a törvény szerint „erkölcsileg helytelenítendő" az obszcén szexuális tartalmú beszélgetés, de nem büntethető, mivel nem az iskolai oktatás ideje alatt történt.

A békési informatikatanár a legnagyobb port felvert eset olcsón megúszta, de most 9 év fegyházat kapott első fokon. Fotó forrása: Borsonline

Békésen szóbeszéd keringett arról, írja a lap, hogy nem a szöktetni akart fiú volt az egyetlen áldozat. Más gyerekek is aludtak a tanárnál, aki azzal terelte el a szülők gyanakvását, hogy gyermekük kimagasló tehetség, ezért segíti őket. Nem volt alaptalan a pletyka, ugyanis a tanárt most egy másik, a robotikaszakkörét látogató, tízéves kisfiú folyamatos zaklatása miatt ítélték el.

„Sz. Z. vádlottat a bíróság bűnösnek mondta ki folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak, valamint gyermekpornográfia bűntettében, ezért 9 év, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte"

– erősítette meg a Blikk információját a Békési Járásbíróság. Az ítészek végleg eltiltották minden olyan tevékenységtől, amely tizennyolcadik életévét be nem töltött fiatalokkal kapcsolatos. Sz. Z. és védője felmentésért, illetve a büntetés enyhítéséért fellebbezett.

– Azóta a fiam lassan megnyugodott: már mesél olyan dolgokról is, amiket a nyomozóknak nem mondott el, de szégyelli a történteket. (...) nekem is rémálmaim vannak, főként azért, mert a szöktetés előtt a tanár összevérezte a hátizsákját, amit a közeli patak partján hagyott azzal a búcsúlevéllel, amit megíratott a gyerekemmel. Azt akarta elhitetni, hogy a kisfiam öngyilkos lett – árulta el a döbbenetes részleteket az anyuka a Blikknek. Még most is pszichológushoz járnak a történtek miatt, az édesanya szerint soha nem fogják kiheverni az esetet.