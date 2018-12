Fiatal természetfotós a dévaványai kettős tragédia egyik halottja

Ismert természetfotós volt a dévaványai szén-monoxid-mérgezés egyik halálos áldozata,a fiatalabbik áldozat Diós Kristóf, aki nem csupán a Dévaványai SE labdarúgója volt, hanem ismert természetfotós is. Idén a Duna Tv Család-Barát Magazin című műsorának stábja készített róla riportot, miután megörökített egy védett eurázsiai hódot.Diós Kristóf októberben indította el hivatalos honlapját , amelyen számos képe megtekinthető. Novemberben Az Év Természetfotósa pályázaton két munkáját is elismerték, erről posztolt a Facebook-oldalán is. Decemberre készült el a saját tervezésű, saját fényképeit bemutató 2019-es falinaptára. YouTube-csatornájára már három éve töltött fel videókat a környék vadjairól.Dévaványán, december 25-én 14.45 körül otthonukban holtan találtak egy 56 éves férfit és 24 éves fiát. A ház fürdőszobájában a kazán és a vízmelegítő is gázzal működött. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a gázkazán meghibásodott és a két férfi szén-monoxid-mérgezésben vesztette életét.A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomozást rendelt el -. Szakértők bevonásával vizsgálja a tragédia körülményeit, a büntetőjogi felelősség kérdését.