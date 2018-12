A Nyugat-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózathoz tartozó 153 gyermek számára adott át Nyilas Misi Pakkokat a Magyar Református Szeretetszolgálat 2018. december 14-én Tiszaszentimrén.



A játékokon és édességeken kívül a családok tartós élelmiszercsomagban is részesültek. A Nyugat-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat nevében Bujdosó Balázs intézményvezető köszönte meg a szülők szolgálatát, illetve hogy biztonságot és családot adtak ezeknek a gyermekeknek.



Hangsúlyozta: a Nevelőszülői Hálózat közösségének támogatására mindig számíthatnak, a tanácsadók és az intézmény is minden kérésükben igyekszik megoldást és segítséget nyújtani. Fodor Gusztáv kettős szerepben vett részt az alkalmon: a Tiszaszentimrei Református Egyházközség lelkipásztora a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársa is egyben, aki köszöntő szavaiban visszaemlékezett a régió Nevelőszülői Hálózatának indulásáról.



"Amikor néhány évvel ezelőtt elkezdtük munkánkat, még csak 8 nevelőszülővel egyeztettük a részleteket. Mára több mint hatszorosára nőtt az intézmény ebben a térségben, hiszen 43 nevelőszülőt köszönthetünk gyermekeivel együtt. A Magyar Református Szeretetszolgálat fontosnak tartja, hogy ezeket a családokat rendszeresen támogassa, és az adományozók cipősdobozba zárt szeretetével és ajándékaival mi is kedveskedjünk a kisgyermekeknek és fiataloknak."