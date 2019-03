2020-ra is biztosított Magyarország gázellátása

Magyarország jövő évi gázellátása akkor is biztosított, ha Moszkva és Kijev között nem születik az év végéig új, gáztranzitról szóló megállapodás, a Gazprommal emellett megindult a hosszú távú hazai ellátás biztonságához szükséges tervezés és együttműködés is - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek, miután csütörtökön Moszkvában megbeszélést folytatott Alekszej Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával.



"Az energiaellátás kérdése geopolitikai színezetet is kapott azáltal, hogy Oroszország és Ukrajna közötti tranzit-megállapodás az idei esztendő végével lejár és egyelőre nem köttetett új szerződés. Vagyis könnyen előállhat az a helyzet, hogy Oroszország a továbbiakban Ukrajnán keresztül nem szállít gázt az európai kontinensre. Nekünk erre a forgatókönyvre kell készülnünk, hiszen mindig a legrosszabb forgatókönyvet kell figyelembe venni akkor, amikor az ország energiaellátásának biztonságát kell megterveznünk" - mondta a tárcavezető.



"A mai napon megállapodást kötöttünk a Gazprom vezérigazgatójával arról, hogy ha van, ha nincs tranzitmegállapodás Oroszország és Ukrajna között a jövő évet illetően, a Gazprom akkor is biztosítja Magyarország gázellátását" - tette hozzá.



Elmondta, hogy Magyarország a lakossági és az ipari fogyasztás egy részét ugyanúgy, mint idén, Ausztrián keresztül tudja majd megvásárolni, másrészt pedig ki kell használnia az egész közép-európai térségben egyedülálló tározókapacitását.



Emlékeztetett arra, hogy Magyarországon 6,3 milliárd köbméternyi gáztározó-kapacitás áll rendelkezésre.



Most látszik csak igazán mennyire jó döntés volt ennek a kiépítése, hiszen ezen tározókban be tudunk tárolni annyi gázt az idén, hogy az elégséges lesz a jövő évben Magyarország gázellátásához - hangsúlyozta.



Elmondta: megállapodtak a Gazprommal arról is, hogy a jövő évi gázellátáshoz szükséges, betározandó gázt Magyarország még az idén megvásárolja, és azt a cég le is szállítja. "Így tehát az idei esztendő zárásakor biztosak lehetünk a jövő esztendő magyarországi gázellátásának biztonsága és biztosítottsága szempontjából is" - fogalmazott Szijjártó Péter.



Szólt arról is, hogy a magyar kormány a hosszú távú ellátás biztonság vonatkozásában egy újabb déli irányú szállítási útvonallal számol. Rámutatott, hogy a Gazprom együttműködik Bulgáriával és Szerbiával annak érdekében, hogy a Török Áramlaton keresztül érkező gáz egészen Magyarországig és Ausztriáig el tudjon jutni. Az ehhez szükséges minimális infrastrukturális beruházásokat Magyarország úgy el fogja végezni, hogy a jövő év elejétől már meglegyen a fizikai lehetősége az új útvonal használatának - mondta.



Szijjártó Pétert a Gazprom vezérigazgatója arról tájékoztatta, hogy az Északi Áramlat 2 építésénél az orosz állami gázipari vállalat nem számol csúszással, a gázvezeték egyharmadát máris fizikailag megépítették. A projektben a biztosítékot szerinte a nagy nyugat-európai, elsősorban a német vállalatok részvétele jelenti arra, hogy a vezeték megépüljön és teljes kapacitással működjön. Miller elmondta, hogy a Gazprom a Török Áramlat ügyében a bolgárokkal, a görögökkel és a szerbekkel is előrehaladott tárgyalásokat folytat, így a déli szállítási útvonal megvalósítása is teljesen reális.



A magyar külgazdasági és külügyminiszter az orosz fővárosban a nap folyamán megbeszélést folytatott még Nyikolaj Fjodorovval az orosz parlament felsőháza elnökének első helyettesével, Vlagyimir Tyitov első külügyminiszter-helyettessel, Gyenyisz Manturov ipari és kereskedelmi, valamint Alekszandr Novak energetikai miniszterrel.