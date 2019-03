20 éve csatlakoztunk a NATO-hoz - '99-ben szövetségesekre lelt az ország sok évtizednyi elnyomás után

Kerestük a szövetséget, megtaláltuk

Áder János köztársasági elnök szerint Magyarország húsz évvel ezelőtti csatlakozása a NATO-hoz egyszerre volt stratégiai, politikai, katonai és erkölcsi döntés, de egyben történelmi elégtétel is a Jaltát követő keserves évtizedekért, és elismerés a vasfüggöny átszakításáért.

Kiérdemeltük, hogy a transzatlanti szövetséghez tartozhassunk. A NATO-tagságot mi akartuk.

Fotó: MTI

Fotó: MTI

- jelentette ki a magyar államfő kedden Prágában a Biztonságunk nem tekinthető adottnak elnevezésű nemzetközi konferencián.Csehországban ezzel a rendezvénnyel emlékeznek meg hivatalosan és ünnepélyesen arról, hogy az ország húsz éve csatlakozott a NATO-hoz. A konferencián, amely a Prágai Vár Spanyol termében zajlott, többek között részt vett és beszédet mondott Milos Zeman cseh, Andrzej Duda lengyel, Áder János magyar és Andrej Kiska szlovák köztársasági elnök, valamint az Egyesült Államok és a NATO képviselői is felszólaltak.Csehország Magyarországgal és Lengyelországgal közösen 1999. március 12-én lépett be a NATO-ba, az 1989-es kelet-európai rendszerváltást követő első bővítési hullám keretében. Szlovákia öt évvel később, 2004-ben lett a NATO tagja.Áder János beszéde elején rámutatott: a magyar nemzet szabadságharcai a múltban azért buktak el, mert nem voltak szövetségesei. Ez a tapasztalat is vezetett oda, hogy az 1997-es népszavazáson a NATO-tagságot a résztvevők 85 százaléka támogatta.

Az emberek megértették, hogy a sorstól olyan esélyt kaptunk, amelyet elmulasztani súlyos hiba lett volna.

vélekedett az államfő.

Megtanultuk, hogy a biztonság megőrzése nem passzív tevékenység, és egy szövetség célja nem a szemlélődés, hanem a cselekvés.

- jegyezte meg Áder János.Húsz év alatt megtanultuk, hogy a közös ügyért olykor a világ túlsó oldalán kell síkra szállnunk, és hogy a biztonságnak ára van - fejtette ki az elnök. Ezért teszünk lépéseket a magyar haderő megújítására, a honvédség ütőképességének fokozására - tette hozzá.

Két évtizeddel ezelőtti döntésünk helyesnek bizonyult: az elmúlt húsz évet békében és biztonságban éltük meg. Jó tudni, hogy végre nem vagyunk egyedül.

Norvégiával kezdődött minden

A NATO hivatalos zászlaja

Amerikai Egyesült Államok

Belgium

Dánia

Egyesült Királyság

Franciaország

Hollandia

Izland

Kanada

Luxemburg

Norvégia

Olaszország

Portugália

1952 – Görögország, Törökország

1955 – NSZK

1982 – Spanyolország

1990 – Németország újraegyesítése (a volt NDK tartományai)

1999 – Csehország, Lengyelország, Magyarország

2004 – Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia

2009 – Albánia, Horvátország

2017 – Montenegró

Észak-Macedónia: 2018. július 11-én meghívást kapott a NATO-tól a csatlakozási tárgyalások megkezdésére.

Ukrajna

Bosznia-Hercegovina

Grúzia

- szögezte le a magyar köztársasági elnök prágai beszédében.A NATO eredetileg egy olyan szervezetként kezdte, mely az észak atlanti térségben elhelyezkedő államok biztonságát garantálta volna. Ennek az ötlete még 1940-ben indult, miután a mindig semleges Norvégiát megszállták a németek, de ez csak ötlet szinten maradt akkor még, mivel javában dúlt a második világháború.Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét, rövidítve NATO (angolul North Atlantic Treaty Organisation, franciául Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN) 29 észak-amerikai és európai ország szövetségét végül a második világháború után, 1949. április 4-én alapították meg Washingtonban.A szervezet célkitűzései értelmében a tagállamok minden politikai és katonai eszközt igénybe vesznek a tagországok szabadságának és a biztonságának megőrzése érdekében. A szövetség eredeti céljaihoz képest nagyobbra nőtt, de ezzel erősebbé is vált. Hivatalos nyelvei az angol és a francia.