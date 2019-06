24 ezer háztartás maradt áram nélkül a vihar miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Körülbelül 24 ezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás a csütörtöki viharral érintett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeken - közölte az E.ON szóvivője pénteken az MTI-vel.Varga Ivett elmondta, az ítéletidő utáni órákban volt a legkritikusabb a helyzet, a leszakadt vezetékek és a kidőlt villanyoszlopok miatt akkor mintegy 60 ezer fogyasztónál szünetelt a szolgáltatás.A folyamatosan végzett helyreállítás miatt ez a szám péntek délelőttre a harmadára csökkent, de hatvan településen, illetve egyes településrészeken továbbra sincs áram - mondta a szóvivő.Megjegyezte, Tiszakanyáron például kilenc, Jármiban pedig öt kisfeszültségű oszlopot tört ketté, vagy döntött a földre az orkánerejű szél, a helyreállítást a vonalszakaszokon jelentkező többszörös hibák is nehezítik. Megyeszerte közel ötven villanyoszlopot rongált meg a vihar.A szolgáltató szakemberei és szerződéses partnerei folyamatosan dolgoznak a hibák elhárításán, az E.ON emellett Somogy, Tolna és Baranya megyékből is küld szerelőcsapatokat a szabolcsi településekre - jelezte Varga Ivett.A vihar a nagyfeszültségű elektromos hálózatban is károkat okozott, az MTI információi szerint Kisvárda és Ajak környékén nagyfeszültségű távvezetékeket szakított le és ezek vas tartóoszlopait rongálta meg a szél.