5 éves kislányra támadt egy kutya

Gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétség gyanújával folytatott nyomozást a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság. Az ügy vizsgálata a napokban fejeződött be - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság.Dunaújvárosban, a Dózsa György út egyik lépcsőházban 2018. augusztus 24-én délután egy 5 éves kislány édesanyjával a kijárat felé tartott, mikor az egyik lakásból kiszabaduló kutya a gyermekre támadt. Az anya a lányt maga mögé vette, azonban az eb nagy erővel a földre terítette a sértettet, majd a hátát és a fejét is megharapta. Mire a nőnek sikerült a kutyát gyermekéről leszednie, az állat gazdája is megjelent.A kislány a támadás következtében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrök az eb tulajdonosát, egy dunaújvárosi nőt gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétség megalapozott gyanújával hallgatták ki gyanúsítottként.A nyomozás vizsgálati szakaszában a dunaújvárosi nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték és az iratot a napokban az illetékes ügyészségnek átadták.