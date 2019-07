8 dolog, amit tudnia kell, mielőtt ingatlant vesz a Balatonnál

Képünk illusztráció. Forrás: Pixabay

Forrás: Pixabay

Ezért, ha venni akar, még mindig emelkedő árakra készüljön, de a déli parton még az északi parthoz képest átlagosan 20 százalékkal olcsóbban juthat ingatlanhoz.Azkeresgélve látható, hogy a legfelkapottabb északon Balatonfüred, ott egy használt panellakás négyzetméterára kb. 500 ezer forint, a tégláé 600-650 ezerbe kerül. Az új építésűek négyzetméterára 750 ezertől indul, egészen 1,2–1,3 millióig tart, ritkán 2 milliót is elkérnek érte az ingatlanos portálon hirdetők. Persze itt már adott a penthouse jellegű lakás, a wellness, a Balaton-parti fekvés, a full panoráma, a vízparti telek.szerint egyébként ma már a befektetőnek nem az ár az elsődleges szempont, hanem a vízparttól való távolság és a lakás tájolása, panorámája. Az olcsóbbakról a drágább lakásokra terelődött az érdeklődés. Az árak a szakértő szerint a csúcson vannak, ennél magasabbak már nem lesznek.szerint részben az idei első és második negyedév 2018-hoz képest magasabb árai miatt esett kicsit a forgalom a tavalyihoz viszonyítva, láthatóan megfontoltabbak a vásárlók.Legalábbis az északi part: Veszprém megye – a legfrissebb kimutatások alapján – az ország harmadik legbiztonságosabb megyéje. Ennek persze a befektetők is örülhetnek. Az északi parti településeken nem lop el tőlünk semmit a szomszéd, mert az övé valószínűleg mindenből szebb, jobb, több. A statisztika szerint a déli partra ez már nem igaz, a közbiztonság messze elmarad az északiétól.Hiába szeretik sokan jobban az északi partot, a Badacsony, a tanúhegyek, a Tihanyi-félsziget a túloldalról festenek igazán jól – persze ez a déli ingatlanárakban is megmutatkozik – mondta elRáadásul, ha nem a hétvégén indulunk útnak, az M7 autópályán Siófok egy óra alatt elérhető Budapestről, illetve a vasúti fejlesztések révén a déli partra korszerű elektromos vonatokkal is utazhatunk. Ugyanakkor az északi oldalon a Káli-medence, Nagyvázsony, a kiváló túraútvonalak a fővárosiak kedvelt kikapcsolódási helyei, a zöld környezetet a csend és a nyugalom miatt preferálják sokan.Mármint a déli part szabadstrandjain. Például Siófokon bárki használhatja a társasházak előtti partrészeket, és a legtöbb ingyenes fürdőhely a déli partvonalon található. Siófokon, Zamárdiban több kilométeres, viszont őrizetlen szabadstrandok állnak rendelkezésre. Ezzel szemben, mondjuk, Füreden minden magántulajdonban van, a szabadstrandok szinte teljesen megszűntek az északi településeken.A tó körüli kerékpárút előnyeit könnyű kihasználni. Ugyanakkor, míg a bringások biztonságosan hasíthatnak a víz mellett, a közúti forgalom a part mentén drasztikusan lelassul. Az új befektetőknek és az építőipari beruházásoknak köszönhetően a lélekszám hirtelen megnövekedését gyakran nem bírják el a túlterhelt közutak, az infrastruktúra fejlődése lemaradva kullog az igények növekedése mögött – magyarázzaNem csak az úthálózat és tömegközlekedés kiált fejlesztésért, üzletekből és vendéglátóhelyekből, parkolókból is hiány van. Balatonföldvári, szántódi nagy nevű éttermek nem nyitottak ki az évek óta tartó munkaerőhiány miatt.Mindezek ellenére és a turisztikai beruházásoknak hála a Balaton korábban megkopott fénye manapság ismét messzire világít. A magyar befektetők, sok esetben cégek mellett a külföldiek is visszatalálnak a magyar tengerre. Az ország biztonsága, növekvő gazdasága ide vonzza az európai, német, svéd vevőket, akik gyakran hajlandóak életvitelszerűen a Balatonnál élni.Aki itt akar befektetni, iparkodjon! Azstatisztikái azt mutatják, egyre kevesebb beépíthető terület található errefelé!Az építményadó szinte csak a nyaralótulajdonosokat érinti, a helyieket nem befolyásolja. Ennek mértéke az északi parton a Balaton és a vasút között 700-800 forint is lehet négyzetméterenként, dehozzáteszi, Füreden 1300 forint körül van. A közös költség egy átlagos társasházi téglalakásnál négyzetméterenként körülbelül 2-300 forint havonta az ingatlan hasznos területére vetítve.Az éves kiadást a holt időszak, vagyis a nyaraláson kívüli hónapok kiadásai dobják meg. Ezért ma már egyre több megújuló rendszerekkel kivitelezett társasház épül, ezzel könnyű csábítani a vevőket.Főleg Siófokon, Zamárdiban, Füreden, Keszthelyen van pezsgés. Aki nem erre vágyik, csendesebb balatoni helyet keressen magának. A strand önmagában ma már nem elég vonzó a turistáknak: a koncertek, a borfesztiválok, a szabadtéri kulturális események, sportprogramok tömegeket vonzanak ide. A tó körüli kikötőfejlesztések nagyot lendítettek a növekvő vízi és vitorlázóturizmusnak. Az itteni ízekhez, illatokhoz a jellegzetes balatoni nyári hangulat elengedhetetlen, sajnos ez másutt nem terem meg. Ezért egész évben oda vágyunk.