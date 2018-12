A diósgyőri vár az "ország legnagyobb adventi koszorúja" lett

Az ország "legnagyobb adventi koszorúja" lett a diósgyőri vár, amelynek már két bástyáját világítják meg - egy-egy gyertyát szimbolizálva - advent második vasárnapján - hangzott el az M1 aktuális csatornán vasárnap.



Almási Beatrix, a diósgyőri vár kommunikációs menedzsere az M1-nek elmondta: különleges fényeket kap az adventi időszakban a vár, a lila fényfestés is jelzi az idő múlását, hiszen a jövő héten három, aztán mind a négy bástyát megvilágítják. Tűzeffektek is lesznek, ezen a héten két bástya tetejéről lövik fel a "minitűzijátékot" - tette hozzá.



Közölte: minden héten egy iskola ad műsort a vásártéren és sok család kilátogat, egy hétvégén 5-600 emberrel ünneplik az adventi gyertyagyújtást. Mint mondta, a Lovagi tornák terén is fényfestés látható népművészeti motívumokkal és a Képes Krónikából merített jelenetekkel, hiszen I. (Nagy) Lajos király egykori vára mellett található a helyszín.