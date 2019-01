A fagy miatt a vízórák ellenőrzésére figyelmeztet a vízmű

A társaság hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: azt kérik, aki még nem tette meg, minél előbb ellenőrizze, hogy az elmúlt napok fagypont alatti időjárása nem okozott-e kárt a vízórában vagy a kerti csapban, vezetékben, és gyorsan helyezze biztonságba azokat.



Elfagyott mérők esetén a Fővárosi Vízművek Vízvonalát kell hívni a 06-1-2477777-es számon, míg kerti csap vagy vezeték fagyásakor, törésekor szakemberhez kell fordulni.



Emlékeztettek, a belső hálózat és a vízmérők fagy elleni védelméről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. Ha a meghibásodás ennek elmulasztásából ered, a mérő cseréjének költségét, illetve az elfolyt víz díját is az ingatlantulajdonosnak kell viselnie.



A vízmérők, csövek és egyéb szerelvények elfagyása jelentős költségeket és váratlan kellemetlenségeket okozhat a háztartásoknak. A hideg hatására eltört vezetéken keresztül ugyanis egy óra alatt is akár a többszöröse ömölhet a szabadba egy átlagos család napi vízfelhasználásának. A másik veszély, hogy az elfagyott vezetékben jégdugó keletkezik, ami vízhiányt idézhet elő az ingatlanban - hangsúlyozták.



Azt ajánlják, hogy a fogyasztók tavaszig rendszeresen ellenőrizzék, nincs-e víz az aknában, valamint figyeljenek arra is, hogy helyén van-e az aknafedél, aminek a hőszigeteléséről is érdemes idejében gondoskodni. A fagy elleni védelemre számos megoldás található a Fővárosi Vízművek honlapján, a www.vizmuvek.hu/fagyveszely oldalon - olvasható a közleményben.