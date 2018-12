A fényfüzérek majdnem felénél hibát találtak a fogyasztóvédők

A karácsonyi fényfüzérek, világító díszek, külterületi dekorációk fogyasztóvédelmi ellenőrzésekor 53 termékből 25 "megbukott" a vizsgálatokon, a problémás termékek aránya elérte a 47 százalékot - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) pénteken az MTI-vel.



Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a tárca közleménye szerint elmondta: a fényfüzéreket csak olyan szaküzletben érdemes vásárolni, ahol a készülék működéséről szakszerű tájékoztatást adnak. A piacokon található bizonytalan eredetű, rossz minőségű, nagyon olcsó eszközöket célszerű elkerülni. A fogyasztóvédelmi hatóság levetette az üzletek polcairól a vizsgálaton megbukott 25 terméket, mert azok akár áramütést vagy lakástüzet is okozhatnak - mondta. A veszélyes fényfüzéreket a kereskedőknek kötelessége a vásárlóktól is visszahívni.



December elejéig országosan már majdnem 500 üzletet ellenőriztek átfogóan, 38 százalékuknál találtak problémát. Tipikus probléma a csomagolóanyag belemérése a termék tömegébe, de jellemző az akciós vagy a kiírtnál magasabb áron való értékesítés, ugyanakkor a kereskedők szabályszerűen teljesítik nyugtaadási kötelezettségüket - közölte az ITM.



Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár a tárca közleményében kiemelte: az ellenőrzések egész decemberben folyamatosak a karácsonyi vásárokban és az üzletekben is. A magyar vásárlók, családok, tisztességes vállalkozások 2019-ben is számíthatnak a fogyasztóvédelemre, mivel a jövő évben is ellenőrzik az e-kereskedelmet, ügyelnek a termékbiztonságra. A gyermekek biztonsága érdekében újra ellenőrzik majd a táborokat, kalandparkokat, az idősek védelmében pedig az árubemutatókat is - tette hozzá.



