A Fidesz a választások után is a magyar emberek érdekeit képviseli az EU-ban

A Fidesz, ahogy eddig is, a május 26-ai európai parlamenti választások után is azért dolgozik majd, hogy a magyar emberek érdekeit érvényesítse az Európai Unióban (EU) - mondta Novák Katalin államtitkár, a Fidesz alelnöke az M1 aktuális csatornán szerdán. Novák Katalin úgy fogalmazott, "az élet nem május 26-ig tart, hanem ott kezdődik", új fejezetek nyílnak majd új lehetőségekkel, "új vagy régi-új" szövetségkötési lehetőségekkel.A Fidesz olyan szövetségeseket keres, akiknek fontos Európa megvédése, a biztonság kérdése, és amelyek kiállnak a keresztény kultúra és értékek védelme mellett - tette hozzá.A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a Fidesz és az Európai Néppárt vitájával kapcsolatban azt mondta, hogy a Fidesz elküldött a néppárt bizottságának egy 130 oldalas dokumentumot, amelyben az általában kritikaként megfogalmazott témákat veszik végig és tisztázzák, reakció azonban még nem érkezett erre a beadványra.A Fidesz tényszerű, az információkat nem mellőző párbeszédre törekszik a néppárttal - emelte ki Novák Katalin.Az államtitkár kitért arra is, hogy múlt héten Chilében részt vett a középjobb és jobboldali pártokat tömörítő Nemzetközi Demokrata Unió (IDU) kétnapos kongresszusán, amelyen a tagpártok Magyarországot sikeresnek értékelték és jó példaként tekintettek rá a háromszori kétharmados győzelem, valamint a stabil gazdasági és politikai helyzet miatt.