A Jobbik után a parlamentet is ott hagyja Hegedűs Lórántné

Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról a Jobbikból és annak frakciójából február végén kilépett Hegedűs Lorántné.



A képviselő azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy nem kívánt független képviselőként dolgozni, nehogy "a látszattevékenységet, vagy destrukciót folytatókkal" bárki is egy platformba sorolhassa.



Az Országgyűlésből történő távozásom március 21-i bejelentésével is egyértelműsíteni kívánom, hogy számomra elfogadhatatlan a vörösterror szellemiségének, továbbá Kádár-Apró-Dögei örökségének felélesztése a hazai közéletben - áll Hegedűs Lorántné közleményében.



Hegedűs Lorántné háromszor jutott a parlamentbe a Jobbik országos listájáról. Kilépéséig a párt alelnöke is volt. Távozását bejelentő közleményében azt írta: áthidalhatatlanná vált politikai stratégiai nézetkülönbségbe került eddigi pártjával, "posztkommunistákkal történő bármilyen közösségvállalás" ellentétes neveltetésével és személyes meggyőződésével.