A jövő évi költségvetésről döntenek a képviselők

A házelnök - parlament honlapján elérhető - napirendi javaslata alapján a nyári rendkívüli ülésszak utolsó ülése délelőtt 10 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.



Ezt követi Varga Judit miniszteri eskütétele. Orbán Viktor kormányfő azt követően javasolta az igazságügyi tárca élére a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárát, hogy az eddigi miniszter, Trócsányi László elfoglalta képviselői helyét az Európai Parlamentben.



A határozathozatalok ideje alatt ölthet végleges formát a kormány 2020-as költségvetésről szóló javaslata. A pénzügyminiszter előterjesztése benyújtásakor úgy fogalmazott, a kabinet családbarát költségvetést terjesztett be. Varga Mihály kiemelte, jövőre csaknem 224 milliárd forinttal emelkedik a családok támogatása, a gazdaságvédelmi akcióterv mintegy 500 milliárd forintos segítséget jelent a gazdaság szereplőinek, miközben tovább csökkenek az adók és nőnek a biztonsági kiadások.



A Ház hétfőn olyan tartalmú módosításokat hajtott végre a jövő évi büdzséről szóló indítványon, amelyek tovább növeltek oktatási, kulturális, szabadidős, turisztikai és egyházi fejlesztési célokra szánt forrásokat.



Az Országgyűlés dönt a jövő évi adóváltoztatásokról, valamint lebonyolíthatja a köznevelési törvénycsomag előző hétről elhalasztott zárószavazását is.



A képviselőknek az ülésnap végén az LMP-s Demeter Márta képviselői mentelmi jogának ügyében is állást kell foglalniuk. Polt Péter legfőbb ügyész egy hivatali visszaélés miatt indult büntetőeljárás keretében indítványozta az ellenzéki képviselő mentelmi jogának felfüggesztését azzal összefüggésben, hogy a megalapozott gyanú szerint Demeter Márta törvénysértő módon közérdekből nem nyilvános adatokat adott ki.



