A munka törvénykönyve módosítása ellen tüntettek a fővárosban

Az ellenzéki pártok kezdeményezésére indult Kossuth téri rendezvény alkalmi felszólalásokkal kezdődött a fővárosban. A szervezők arra buzdították az összegyűlteket, hogy mondják el véleményüket a szerda délelőtt elfogadott törvénymódosításról. Közben többen azt kiabálták: "Vesszen a kormány!" A megmozdulásról a tüntetők a Fidesz Lendvay utcai székházához vonultak. A rendőrség tájékoztatása szerint két rendőr megsérült.Az alkalmi szónokok egyike azt ígérte, hogy a tiltakozás hajnalig folytatódik, ehhez pedig azok csatlakozását kérte, akik éjjel is a Kossuth téren tudnak maradni.A tüntetők a Kossuth térről a Margit híd pesti hídfőjéhez vonultak, majd az Oktogon felé indultak, elfoglalva a Szent István körút mindkét oldalát. Többen a Momentum Mozgalom és a Párbeszéd zászlait lengették.A kormányellenes tüntetés a Fidesz Lendvay utcai székháza előtt folytatódott, miután a Kossuth téren összegyűltek a Szent István körútról az Oktogonon és az Andrássy úton keresztül a Hősök teréig vonultak. A tiltakozók közül ketten az épület erkélyére mászva EU-s zászlót lengettek, a tömeg közben demokráciát követelt, és tiltakozott a munka törvénykönyvének szerdai módosítása ellen. Többen be akartak jutni a székházba.A Lendvay utcánál a tiltakozás este 7 óra körül véget ért. A tiltakozók egy része ezt követően a Kossuth térre, mások az Oktogonra vonultak tovább.A rendőrség honlapján este azt közölte: a tüntetés biztosítása során megsérült két rendőr.A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a Dózsa György úti be nem jelentett demonstráció egy résztvevője két rendőrt gázspray-vel fújt le. Egy másik tüntető három rendőr kötött sapkáját tépte le. A rendőrség felszólította a demonstrálókat a jogkövető magatartás tanúsítására.