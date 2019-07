A rendőrség nem adja fel, tovább keresik a Hableány utolsó koreai áldozatát

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt írta: a BRFK a Készenléti Rendőrséggel, az érintett megyei rendőr-főkapitányságokkal, valamint a koreai tűzoltókkal együttműködve továbbra is eltűntként keresi a május 29-ei hajószerencsétlenség utolsó áldozatát.



A keresés kiterjed a folyó teljes, a baleset helyszínétől délre eső 215 kilométeres szakaszára, valamint annak ár- és hullámterületére.



A keresésben részt vevő vízirendőrök, illetve az ár- és hullámterület átkutatásában részt vevő parti egységek folyamatosan együttműködnek a légifelderítéssel, s a keresésben - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - részt vesznek a BRFK speciálisan kiképzett kutyái is.



A BRFK azt is közölte, hogy a büntetőeljárás - szakértők bevonásával - folyamatban van.



A Hableány sétahajó május 29-én este a Margit híd közelében süllyedt el, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 koreai és a kéttagú magyar személyzet. A balesetet hét koreai élte túl.



A tragédia magyar áldozatainak búcsúztatását pénteken tartották a Dunán.