A Széchenyi fürdőben készült fénykép lett a világ legjobb utazási fotója

A Széchenyi fürdőről készült fénykép lett a világ legjobb utazási fotója 2018-ban. Egy olasz fotós készített képet az egyébként is világhírű gyógyfürdőnkről, benevezte egy versenyre, ahol megnyerte vele az abszolút első helyet. Hamarosan Londonban, majd Dubajban és több közel-keleti fotókiállításon is bemutatják a képet -Gőzölgő, gyógyhatású termálvíz történelmi környezetben: az egyik legnépszerűbb fővárosi fürdő a Széchenyi. Van olyan nap, hogy nyolcezren is felkeresik. A külföldiek körében is ez az egyik legnépszerűbb. Naponta 5-6 ezer turista kapcsolódik ki itt.Egy olasz turista is az egyik ikonikus pillanatot örökítette meg, ahol fürdőzés közben sakkozással múlatják az időt a fürdőzök. A Travel Photograpy of the Year, vagyis az év utazási fényképe pályázaton 142 országból húszezernél is több pályázatot adtak be, amelyen az olasz fotós egy nyolc képből álló sorozattal lett fődíjas, a képei közül a budapesti Széchenyi Gyógyfürdőben készült fotója pedig a verseny abszolút győztese lett.Évről-évre egyre többen látogatják a Széchenyi fürdőt. Tavaly csaknem 1,7 millióan keresték fel. Az ilyen megjelenések pedig még több turistát vonzhatnak hazánkba és fürdőinkbe.A Széchenyi fürdő egyébként már több elismerést is bezsebelt: volt, amikor az év legjobb nemzetközi gyógyfürdője lett, több külföldi lap pedig elismerősen írt a Gellért fürdőről és a Palatinust is dicsérték már.