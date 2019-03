Áder: minél tovább várunk a klímadöntésekkel, annál nagyobb árat fizetünk majd

Minél tovább várunk a klímaváltozás megfékezése érdekében szükséges döntésekkel, annál nagyobb árat fizet azokért az emberiség - mondta Áder János köztársasági elnök, miután a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) fenntarthatósággal foglalkozó kutatóival találkozott szerdán az egyesült államokbeli Bostonban.Az államfő a találkozót követően újságíróknak nyilatkozva elmondta: a több mint 130, fenntarthatósággal kapcsolatos kurzust hirdető egyetem professzorai az emberiséget veszélyeztető legnagyobb fenyegetésnek ítélték a klímaváltozást, amelynek következményeit azonban sokan, köztük a politikusok is alábecsülik.Áder János a tudósok véleményét is tolmácsolva illúziónak nevezte, hogy a probléma megoldása halogatható, hiszen "az ajtónkon dörömbölő vízválságok" már most is jelentősen rontják az élelmiszerellátás feltételeit. Mindennek súlyos gazdasági, politikai és társadalmi következményei várhatók - értékelték a világnak csaknem kilencven Nobel-díjas tudóst adó egyetem kutatói.A víz hiánya egyes afrikai vagy ázsiai országokban a nemzeti jövedelem növekedését akár 10-15 százalékkal is visszavetheti - fejtette ki. A jelenség egy jelentős lakosságszám-növekedés mellett élelmezési válságot eredményezhet, amelynek következménye a MIT professzorai szerint a politikai feszültségek élesedése, háborús helyezetek kialakulása, végső soron pedig a migráció erősödése lesz.Rámutatott: India és Pakisztán közelmúltban tapasztalt konfliktusa is a közös vízgyűjtő terület használatára vezethető vissza, amelyből a két ország egyre növekvő népessége már nem látható el megfelelően. Hozzájuk hasonlóan a Föld lakosságának nagy része osztozik közös vízgyűjtő területen, ami újabb és újabb konfliktusokat eredményezhet - vetítette előre az államfő.Mindezek miatt szükséges a kutatások felgyorsítása. Az energiabiztonság érdekében például meg kell oldani az átmenetileg felesleges nap- és szélenergia tárolását, vagy a mezőgazdasági termelés vízigényének csökkentését. Ugyancsak égető kérdés a levegőben lévő nagy mennyiségű szén-dioxid kivonását, amelyre azonban a tudomány még nem adott hatékony megoldást.A fejlesztéseket a leggazdagabb országok képesek finanszírozni, hiszen ott vannak a megfelelő gazdasági erőforrások és a tudományos háttér is - értékelte a köztársasági elnök. Megjegyezte ugyanakkor azt is: a helyzet kialakulásáért is ezeknek az országoknak van a legnagyobb történelmi felelőssége.Áder János szerint bízni csak a nemzetközi megállapodásokban lehet, a többi közt a Párizsi klímaegyezmény kiterjesztésében.