Államtitkár: a nevelőszülői hálózat megerősítése a cél

A nevelőszülői hálózat megerősítése az Emberi Erőforrások Minisztériumának célja, ezzel azt szeretnék elérni, hogy minél több olyan embert találjanak, aki hivatásának érzi ezt a küldetést - fogalmazott Fülöp Attila, a tárca szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az MTI-nek Miskolcon.



A megyeszékhelyen szombaton tartották meg a nevelőszülői hivatást népszerűsítő országos kampány borsodi rendezvényét, a Lehetetlen nincs elnevezésű programon gyermekek és nevelőszüleik töltötték meg a Művészetek Háza színháztermét. Fülöp Attila a rendezvény előtt elmondta: a gyermekvédelemben, szociális területen végzett munkának a napi rutinon kívül van példaadó, példamutató jellege is. Megmutatja a társdalomnak, hogy az egymás iránti felelősségérzetből, felelősségvállalásból, segítségnyújtásból is lehet példásan vizsgázni.



Hozzátette: az elmúlt évben mintegy 5200 nevelőszülő volt az országban, de szeretnék növelni a számukat, szeretnék elérni, hogy minél többen vállalják ezt a hivatást, minél több gyermek kerülhessen nevelőszülőkhöz. Jelenleg az érintettek kétharmada, mintegy 15 ezer gyerek él családi környezetben. Fülöp Attila úgy fogalmazott: a nevelőszülők tudják, hogy a náluk nevelkedettek vagy visszakerülnek valódi családjukhoz, vagy örökbe fogadják őket, "el kell fogadniuk, hogy úgy nevelem őket, hogy el tudjam engedni őket".



Emlékeztetett arra, hogy 2014-ben vezették be a foglalkoztatási jogviszonyt a nevelőszülői hálózatban, 2020. január elsejétől pedig a nevelőszülői gyedet is bevezetik a kétévesnél fiatalabb gyerekek otthoni nevelése esetében.



Az országos kampány május közepéig tart, Budapesten zárul - közölte Fülöp Attila, akik a miskolci eseményen megköszönte a Johannita Segítő Szolgálat csokoládéadományát, majd átadta a minisztérium és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által meghirdetett Lehetetlen nincs országos rajzpályázat megyei díjait.