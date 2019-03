Átalakítás az egészségügyben: Kásler Miklós elmondta, mi a legfontosabb cél

Az egészségügyben dolgozók anyagi megbecsüléséért jelentős lépések történtek, és még fognak is történni - hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere az-nak adott, hétfőn megjelent interjúban. Kásler Miklós a portálnak azt mondta, nyolc éve folyamatosan csökken az elvándorló orvosok száma, 2010 óta 60 százalékkal mérséklődött a külföldi munkavállalásra jelentkező orvosoké. Ez idő alatt az orvosok fizetése 2,5-szeresére emelkedett.Az ápolónők esetében is jelentős emelések voltak és lesznek. A miniszter emlékeztetett arra, hogy bejelentették: a következő időszakban, négy év alatt további 72 százalék lesz a béremelés mértéke, de ez vonatkozik a védőnőkre is, vonatkozik a felsőfokú végzettségű, egészségügyben dolgozó emberekre. 2017 és 2022 között az egészségügyi szakdolgozók, ápolók bére is 2,5-szeresére emelkedik - közölte Kásler Miklós.Napirenden van a kórházi ellátás finanszírozási rendszerének átalakítása, amelyet úgy kell megvalósítani, hogy az intézmények közben el tudják látni alapvető feladataikat a betegellátás színvonalának emelésével - mondta a tárcavezető.Kásler Miklós közölte, sokféle irányból kell közelíteni ehhez a problémához, az átalakítás nem történhet meg egyetlen lépésben.Megjegyezte, hogy a teljesítményarányú finanszírozás az 1990-es évek első felében indult el Magyarországon, azóta folyamatosak voltak a korrekciók, de olyan mértékben és olyan tempóban változott az orvostudomány - új technológiák, új gyógyszerek, új eszközök kerültek a rendszerbe, sőt maga az orvosi tevékenység is alapvetően módosult -, hogy ezt nem követte a finanszírozás."Ezért most nem korrekcióról beszélünk, hanem átalakításról, ami nem történhet egyetlen lépésben, mert ahogy átszervezzük az egészségügyi ellátórendszert, abban a tempóban kell bevezetni a finanszírozás új módszertanát is" - mondta a miniszter.Arra a kérdésre, hogy az átalakítás mikorra történne meg, a miniszter azt válaszolta, hogy a finanszírozás átalakítása nagyon körültekintő munkát igényel. Az egészségügyi ellátórendszer alapjaiban fog átalakulni, és ennek keretei már megjelentek: az alapellátás és a sürgősségi ellátás szervezésének átalakítása, az öt nemzeti egészségügyi program. A pozitív változásokat az orvostársadalom már látja - jelentette ki.Úgy vélekedett, hogy mindez rendkívül komoly érdeksérelmekkel is jár, ami miatt az ellenzék egyes lobbikörök és saját politikai céljai érdekében folyamatosan megpróbál hangulatot kelteni, igyekszik tudatosan félrevezetni az embereket. A másik oldalon azonban ott vannak a betegek, akiktől nagyon sok visszajelzést kap a minisztérium, és akik már érzékelik az átalakulás pozitív eredményeit - tette hozzá.Kásler Miklós véleménye szerint az ellenzék politikai támadásokra használja az egészségügyet, de amikor ők voltak kormányon - ezt tapasztalatból tudja -, akkor az egészségügytől csak elvették a pénzt, és nagyon nehéz helyzetbe hozták a kórházakat, nem becsülték a dolgozókat sem. Azt mondta, alapelve, hogy bármilyen átszervezés, átalakítás történik az egészségügyben, a betegellátásnak zavartalannak kell lennie.Hozzáfűzte: évtizedekig küzdött az egészségügy koncentrációjáért, és ez most kimondottan célja a jelenlegi egészségügyi kormányzásnak. Ezt szolgálja az országos intézetek megerősítése, a nagy centrumkórházak fejlesztése, általában mindenhol, ahol ez szükséges, ebbe az irányba haladnak, az alapellátásban is ez az elv jelenik meg a csoportpraxisokban.A budapesti centrumkórházak fejlesztésével kapcsolatban a miniszter azt mondta, átdolgozták az Egészséges Budapest Programot, a korábbi három centrumkórház kibővült a Szent János Kórházzal. A program részei az országos intézetek, amelyek a népegészségügyi program, illetve az öt nemzeti egészségügyi program, tehát a legsúlyosabb betegségek csúcsintézményei.Megjegyezte, hogy az ellenzék az előrelépést és annak szervezettségét is bírálja. Azt mondta, hogy természetesen mindent lehet kritizálni, ugyanakkor rendkívül furcsa, hogy amikor már az emberek is érzik a fejlesztések kedvező hatásait, megjelennek néhányan, úgynevezett "szakértők", akik annak idején abban a pozícióban voltak, hogy ugyanezt megtehették volna. Azonban nemcsak elmulasztották ezt, hanem az ő lehetőségeik időszakában a magyar egészségügy minden paraméterében rohamosan romlott - jelentette ki Kásler Miklós.A vastagbélrákszűrési programmal kapcsolatban azt mondta, 1993-ban dolgozták ki az Országos Onkológiai Intézetben a vastagbél- és végbélrákszűrés programját, azóta minden egyes egészségügyi miniszternek, államtitkárnak átadták az akciótervet, a bevezetéséhez szükséges lépéseket, de nem történt semmi."Tehát azok a szakemberek, volt baloldali állami vezetők, akik e témában is sürgetően nyilatkozgattak és most kritikákat fogalmaznak meg, pontosan tudják, hogy a kezükben volt a lehetőség, de nem éltek vele" - közölte.Kiemelte, a minisztériumi cselekvési terv mellett a háziorvosi és más orvosszakmai tájékoztatáson túl a média szerepe kiemelt abban, hogy minél többen menjenek el a szűrésekre.Azt mondta, a cél közös, hiszen a korai felismerés életet menthet. Ezért a kormány mindent megtett annak érdekében, hogy a lakosság érintett része részt vegyen a szűréseken, de maguknak az embereknek is fel kell ismerniük, milyen fontos, hogy elmenjenek a szűrésekre.Azzal kapcsolatban, hogy a jegybank megfontolásra javasolja az egészségügyi szektorban a piaci alapú bérezési rendszer kialakítását, Kásler Miklós azt mondta, egyetért a Magyar Nemzeti Bank által leírtakkal, és megjegyezte, a versenyképességi jelentésben azt fogalmazták meg, amit a humán tárca már elindított.