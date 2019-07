Átevezhetjük a Balatont

Szombaton Fonyódról Badacsonyra, majd onnan vissza lehet átevezni a Balatont bármilyen emberi erővel hajtott hajóval.

Szombaton rendezik meg a Balaton-­átevezést. Bármilyen hajóval, legyen az versenykajak, túrakenu, outrigger, csónak vagy SUP (deszkán állva evezés), indulhat bárki a tíz kilométeres távon Fonyódról Badacsonyra, majd vissza.Szerdán megkezdődött Zamárdiba Európa legjobb vízparti fesztiválja, a Balaton Sound. Idén is az elektronikus zenei stílusok legjobbjai érkeznek. Világsztárok váltják egymást: Armin Van Buuren, a The Chainsmokers, DJ Snake, J Balvin, a Future, G-Eazy, Marshmello, Sean Paul, Tiësto, Timmy Trumpet, Paul Kalkbrenner, Jess Glynne, Rudimental és a KSHMR.Zalakaroson immár hagyománynak számít a város ikonikus virágáról elnevezett Kannavirág Királynő-választás, ahol megválasztják a város legszebb virágszálát. A Gyógyfürdő téren kézműves vásár, kiegészítő programok és borházak várják a vendégeket. A Kannavirág Fesztivált ma és holnap tartják Zalakaroson.Ma kezdődik és vasárnapig tart a Salföldi Dalföld nevű rendezvény. A rendhagyó összművészeti fesztivál a balatoni nyár kulturális életébe új színfoltként jelentkezett be 2014-ben. A balatoni óriásfesztiváloktól eltávolodva, a Káli-medence egyik csendes szegletében, az aprócska Salföldön lehetünk szem- és fültanúi egy különleges összművészeti eseménynek.További izgalmas és színes programokat találnak a like­Balaton.hu oldalon.