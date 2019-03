Átfogó programot dolgoz ki a kormány

A miniszter hozzátette, az idei önkéntes szemétszedési akció lesz az eddigi leghosszabb, ugyanis március 18-tól 24-ig tart. Az idén 8. alkalommal megrendezett esemény sorozaton 3240 helyszínen több mint 240 ezer önkéntes vesz részt.



A környezet megóvása érdekében tett kormányzati intézkedések közül a tárcavezető kiemelt egy most készülő jogszabálytervezetet, amely szerint a szabálysértésnek számító illegális hulladékkihelyezés a jövőben bűncselekménynek fog számítani.



Palkovics László szerint a szemetelés egyik oka a kereskedelemben használt túl sok csomagolóanyag, ezért a kormány a következő időszakban azon dolgozik majd, hogy ezeket az anyagokat betétdíjassá tegye. Mindez alátámasztja, hogy a környezetszennyezés elleni küzdelemben a vállalati szereplőknek, a gyártóknak is fontos szerepük van - jelentette ki a miniszter.



Palkovics László szólt arról is, hogy a kormány idén 240 millió forintos pályázatot írt ki az önkormányzatok számára az utak mentén, város szélén elhagyott illegális szemétlerakók felszámolására.



Nagy István agrárminiszter elmondta, a hulladék keletkezése, tárolása, feldolgozása, valamint ártalmatlanítása, "azaz a hulladékkérdés korunk globális környezeti problémája". A probléma megoldását pedig az alapoknál, az emberek látásmódjának a megváltoztatásánál kell kezdeni. Mint mondta: "a lakosságnak meg kell értenie, hogy minden döntés, amit fogyasztóként hoznak hatással van a környezetünkre".



A szemléletformálásban fontos szerepe van az országban működő 10 nemzeti park igazgatóságnak is, amelyek feladataik ellátására az Agrárminisztériumtól évente közel 100 millió forintot kapnak, ennek köszönhetően ezek az intézmények ismeretterjesztő, környezeti nevelési programjaikkal évente mintegy 200 ezer embert érnek el. Megjegyezte, ugyanakkor a szemléletformálás egy hosszú távon eredményes folyamat, az illegális szemétlerakók kérdésében azonban gyors megoldásokra van szükség. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy az állami erdőgazdaságok évente több mint 100 millió forintos nagyságrendben költenek az illegálisan lerakott kommunális, zöld és ipari hulladékok felszámolására, az erdők tisztán tartására.



Nagy István kiemelte, a minisztérium kezdeményezi, hogy a kerületvezető erdészek hatósági jogkört kapjanak, ugyanis ezáltal 1108 erdész tudna a rajtakapott illegálisan szemetelők ellen hatóságilag fellépni.



Az agrárminiszter a TeSzedd! akcióról elmondta, az egy hetes rendezvény jelentősége abban áll, hogy hatására nem csupán a közterek és a parkok újulnak meg, de az emberek gondolkodásmódja, szemléletük, viselkedésük is átalakul.



Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a minisztérium támogatja a Teszedd! akciót és a résztvevőinek is megad minden segítséget. A Belügyminisztérium kérte az önkormányzatokat és a közfoglalkoztatókat, hogy csatlakozzanak az egy hetes akcióhoz.



A kampány Budapesten a IV. kerületben az Újpest-Rákospalota vasútállomáson kezdődött, ahol az ITM munkatársai is részt vettek az önkéntes szemétszedési akcióban.