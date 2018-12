Autóba ül az év utolsó napjain? Így tervezze meg az utat!

úcsidőszakok

Felkészülés az útra

Indulás előtt tájékozódjon!

Hasznos dolgok az autóban

Az ünnepek alatt a legfontosabb, hogy mindenki pihenjen, feltöltődjön és a családjával töltse ezeket a napokat. Ehhez azonban fontos, hogy idegeskedés nélkül, időben és biztonságosan mindenki odaérjen, ahol az ünnepeket tölti. A övetkező tanácsok ebben sokat segíthetnek - áll a Magyar Közút közleményében.Az elmúlt évek tapasztalatai alapján már, ütörtöktől folyamatosan nőhet a forgalom az országos özutakon, ülönösen a nemzetközi átmenő forgalmat biztosító útvonalakon, így az M1-M0-M5-ös autópálya útvonalon. A előtti tvégén is nagyobb lehet a forgalom, aki nem otthon tölti az ünnepeket várhatóanindul majd útnak. Ekkor várhatóan inkább a gyorsforgalmi utak lesznek telítettek. EzeketA szakemberek arra érik az autósokat, hogy csak akal induljanak útnakA téli gumik tapadása nagyságrendekkel jobb, mint a nyári vagy akár a négyévszakos gumiké, a téli időszakban ezzel a féktávok hossza is érdemben ökkenthető. A tapasztalatok azt mutatjá , hogy sokan nem váltanak téli gumira, ami téliesebb útviszonyok mellett jelentősen növelheti a balesetek kockázatát, ezért nyári gumival semmiképpen ne özlekedjenek.A özlekedőknek érdemes, hogy fel tudjanak észülni az esetleges lassúbb haladásra, hosszabb menetidőre vagy rendkívüli helyzetekre és megtervezhessé a célhoz vezető optimális útvonalukat. Az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről aoldalon számos hasznos özlekedési információhoz juthatnak a özlekedő , a téli időszakban néhány óránként országos összesítést publikálnak a szakemberek az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről is. Az országos és megyei diszpécserszolgálatok elérhetőségeit szintén ezen az oldalon találhatjá meg., aasztali számítógépen, mobiltelefonon és tableten is ugyanolyan formában érhető el. Hasznos téli özlekedési tanácsokat és a Magyar özút Nonprofit Zrt. téli munkavégzésével kapcsolatos információkat ezen a felületen is megtalálhatják.A téli időszakban néhánymindenképpen legyen az autóban, felkészülve a télies útviszonyokra. Így vontató ötél, hólánc, indító ábel, jégkaparó, jégoldó-spray, hókotró kefe, kis hólapát. A mobiltelefonok legyenek feltöltve, illetve innivaló és ennivaló legyen az autóban.