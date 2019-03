Az amerikai törvényhozókkal tárgyalt Orbán Viktor

A kétoldalú biztonságpolitikai és gazdasági együttműködés aktuális kérdéseiről, illetve Magyarország és a közép-európai térség energiaellátásáról is tárgyalt kedden Orbán Viktor miniszterelnök az Egyesült Államok kongresszusának Budapestre látogató, négy szenátorból és két kongresszusi képviselőből álló kétpárti delegációjával - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.A delegáció tagjai - többek között John Barrasso, Mike Crapo, John Kennedy szenátorok, Russell Fulcher, Debbie Wasserman Schultz kongresszusi képviselők - érdeklődtek térségünk új kihívásai, az ukrán válság magyar értékelése, valamint az USA magyarországi befektetései felől.A tárgyaláson megállapították, hogy Magyarország és az Egyesült Államok kiváló gazdasági és védelmi együttműködése mellett az utóbbi időben politikai kapcsolataink is jelentősen javultak.A delegáció tagjai kedden találkoznak Varga Mihály pénzügyminiszterrel, Magyar Levente külgazdasági és külügyminiszter-helyettessel és Szabó István honvédelmi államtitkárral is.