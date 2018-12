Az EP új uniós stratégiát javasol a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának javítására

Az elfogadott állásfoglalás kiemelt jelentőségű, mert benne az Európai Parlament először ismeri el az illegális migráció és a terrorizmus közötti összefüggést, és végre kimondja a nyilvánvalót, hogy az európai terrorcselekmények elkövetői számos esetben az illegális migrációs útvonalakon keresztül jutottak be az unió területére"

Javaslatot fogadott el strasbourgi plenáris ülésén az Európai Parlament (EP) a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának javítására, a radikalizálódás megállítására, az adatfelhasználhatóság javítására és a terrorizmus áldozatainak támogatására - közölte szerdán az uniós parlament sajtószolgálata.A 474 szavazattal, 112 ellenszavazat és 75 tartózkodás mellett elfogadott, nem jogalkotási állásfoglalásban az EP-képviselők többek között az Európai Unió rendőri együttműködést koordináló szervezete (Europol) és a Nagyméretű IT-rendszerek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) szerepének megerősítését javasolta.Kiemelték ugyanakkor, hogy a terrorelhárítási műveletek során teljes mértékben tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, például az adatvédelemhez és a szólásszabadsághoz való jogot.Kijelentették, a strasbourgi karácsonyi vásáron történt keddi, halálos áldozatokkal járó támadás a lehető legdurvább módon sérti az európaiakat és az európai értékeket. Az eset ismét megmutatta, hogy üres szlogenek és a valóságtól elrugaszkodott lépések helyett végre arra kellene koncentrálni, ami tényleg biztonságossá teszi Európát - húzták alá.Mint írták, nagyobb figyelmet kell fordítani az Európába visszatérő, beazonosított harcosok biztonságának garantálására és büntetőeljárás alá vonására.A szöveg szerint el kell távolítani a papíron vagy interneten terjedő, egyértelműen erőszakra buzdító propagandát, és be kell vonni az utasnyilvántartási adatállományról (PNR) szóló uniós irányelv hatálya alá a magánrepülőket.A Fidesz-KDNP EP képviselőcsoportjának az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint mindent meg kell tenni azért, hogy az európai emberek visszakapják biztonságukat.- fogalmaztak.Mint közölték, a Fidesz-KDNP EP-delegációja a jelentés mellett szavazott és egy terrorizmussal foglalkozó állandó bizottság létrehozását is támogatja az Európai Parlamentben. Azonban a baloldali magyar EP-képviselők közreműködésével a plénum elvetette ezt a javaslatot, bizonyítva ezzel, hogy számukra továbbra sem az európai emberek biztonsága az első - tették hozzá.Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője nyilatkozatában aláhúzta, küzdeni kell azért, hogy az Európai Unió a szabadság és biztonság térsége maradhasson. Mint kiemelte, a dokumentum sok helyen csak és kizárólag a muszlimokat teszi felelőssé a terrorizmusért, míg a jobboldali terrorizmus is komoly fenyegetést jelent."Továbbra is kitartok amellett, hogy súlyos tévedés egyenlőségjelet tenni a menedékkérők és a terroristák között. Az esetek többségében a második-harmadik generációs bevándorlók radikalizálódnak, mert a társadalmak meg sem kísérlik integrálni őket. A Fidesz és a többi populista erő muszlim- és idegenellenes gyűlöletkeltése csak tüzelik a radikalizmust" - fogalmazott a képviselő.