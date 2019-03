Az ígéri a Posta, nem fognak késni a nyugdíjak Orbán Viktor levele miatt

A cég ezt arra reagálva közölte, hogy Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője sajtótájékoztatóján arról beszélt, a kormányfői levelek kiküldésével a kabinet "gyakorlatilag veszélyezteti a posta működőképességét", például azt is veszélybe sodorja, hogy időben kivigyék a nyugdíjakat.



A Magyar Posta közleményében kiemelte: márciusban is a megszokott rendben és időben teljesítik a nyugdíjkifizetéseket. A levelek kézbesítése - írták - jelenleg is zavartalan, a március második felében várható nyugdíjkézbesítéseket semmi sem akadályozza. Az érintett ügyfeleknek márciusban is, az előre meghatározottak szerint, a nyugdíjnaptárakban szereplő napokon kézbesítik a nyugdíjakat.



A miniszterelnöki levelek kiküldéséről azt írták: a Magyar Posta felelősséggel vállalta ezt a megbízást. A leveleket a postások ütemezetten kézbesítik február 26-ától kezdődően országszerte.



A közleményben a zrt. arra kérte az ellenzéki politikusokat, hogy "ne gyártsanak álhíreket, ne használják fel a Magyar Postát politikai kampánycélokra".