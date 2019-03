Az USA követendő példának tartja a magyar családtámogatási rendszert

Az Egyesült Államok a magyar családtámogatási rendszert előremutatónak és követendő példának tartja - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán. Novák Katalin közölte, múlt csütörtökön Washingtonban egy családpolitikai konferencián beszélt a magyar családpolitikáról, a rendezvényen részt vett a nagy amerikai családszervezetek mellett a Fehér Ház stratégiai kommunikációs igazgatója és Donald Trump elnök egyik személyes tanácsadója is, mindannyian követendőnek tartották a magyar rendszert.Különösen nagy volt az érdeklődés az adórendszeren keresztüli támogatások, azaz a négygyerekes nők személyijövedelemadó-mentessége iránt, amely a jövő évtől lép életbe, illetve a családi adókedvezmény iránt. Előremutatónak értékelték továbbá, hogy egyes családtámogatások már magzati korban, a várandósság harmadik hónapja után járnak, és tetszést arattak a családbarát gondolkodást népszerűsítő kormányzati kisfilmek is - számolt be a tapasztaltakról az államtitkár.Hozzátette, hogy elismerően szóltak az amerikai résztvevők az elmúlt évek eredményeiről is: arról, hogy Magyarországon 33 százalékkal csökkent a terhességmegszakítások száma, másfélszeresére emelkedett a házasságkötéseké, és 20 éve nem volt olyan magas a gyerekvállalási kedv, mint most.Novák Katalin kitért arra is, hogy aoldalon indítottak egy aloldalt, amelyen a családvédelmi akciótervvel kapcsolatos gyakori kérdésekre igyekeznek megadni a válaszokat.