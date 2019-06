Azt hitte megússza: testvérei adatait adta meg a rendőröknek egy jogsi nélkül vezető sofőr

A dunaújvárosi körzeti megbízott Mezőfalván állította meg autójával 2019. június 2-án reggel a 48 éves nagyvenyimi M. Norbertet. A férfi nem tartotta magánál a vezetői engedélyét és semmilyen más módon nem tudta igazolni magát - számolt be az esetről honlapján a rendőrség.Személyes adatait részletesen elmondta a rendőrnek, aki azt ellenőrizte és mivel valósnak bizonyult ezért részére helyszíni bírságot szabott ki.Ekkor azt hihette a sofőr, hogy megúszta, ám a rendőrök a megadott adatok alapján ellenőrizték az arcképét is, ekkor derült ki a turpisság. Egyből megállapították, hogy a bemondott adatok nem felelnek meg a valóságnak.M. Norbert elmondta, hogy a bediktált adatok a testvére személyes adatai, és azért nem adta meg a sajátját mivel neki nincs érvényes vezetői engedélye. Ruhájának átvizsgálásakor előkerült a személyi igazolványa.A férfit elfogták és előállították a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra, ahol büntetőeljárást és szabálysértési eljárást is kezdeményeztek vele szemben a rendőrök.