Bakondi: a bevándorláspárti erők legalizálni szeretnék a migrációt

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója úgy véli, az európai embereket foglalkoztató legnagyobb kérdés a migráció, ezért az európai parlamenti (EP-) választáson Európa fontos döntést hoz. Bakondi György az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában azt mondta, a bevándorláspárti erők legalizálni szeretnék a migrációt migránsvízummal, névtelen bankkártyákkal és állandó migrációs útvonalak nyitásával.A május 26-ig választáson az európai polgárok arról dönthetnek, hogy ezt az "elhibázott" migrációs politikát szeretnék folytatni vagy változtatni akarnak rajta. A téves döntés visszafordíthatatlan változásokat hozhat Európa jövőjében - emelte ki.Hozzátette, Kelet-Európában az a kérdés, hogy megvédhetőek-e az országok, Nyugat-Európában viszont az, hogyan lehet együtt élni a migrációval, ott ugyanis a lakosság 10-20 százaléka muszlim.Európa biztonságát veszélyeztetik a volt Iszlám Állam területéről hazatérni akaró, a harcokban részt vevő nyugat-európai állampolgárok is. Koszovó és Bosznia már megnyitotta előttük a határt, más országok még nem hoztak döntést - ismertette.Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában közölte, az európai lakosoknak szimpatikus Orbán Viktor miniszterelnök politikája, és ebbe az irányba képzelik el a jövőt.Kitért arra is: a migráció folytatódik, Görögországban, Macedóniában és Boszniában is nőtt az érkező bevándorlók száma.