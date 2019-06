Bakondi: a katonák megjelenésével átcsoportosíthatók bizonyos rendőri erők a határról

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint azzal, hogy szombattól újra részt vesznek a katonák is a déli határ védelmében, átcsoportosíthatók lesznek bizonyos rendőri erők a határról. Bakondi György az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában azt mondta: a következő három hónapban jelentősebb rendőri erőkre van szükség az ország belsejében a Maccabi Európa Játékok, a Forma 1-es Magyar Nagydíj valamint a balatoni főidény miatt is. Ilyenkor a rendőri erők jelenléte a közbiztonság fenntartásában kiemelt jelentőségű - tette hozzá.A migrációs helyzetről szólva Bakondi György azt mondta: a balkáni útvonalon növekedés tapasztalható. Ez jelentkezik a magyar határnál is, ahol mintegy 4700 elfogás és visszakísérés történt az év első öt hónapjában. Hozzátette: a korábbi időszak heti száz fős átlaga májusban megduplázódott és nagyobb csoportok is kísérleteznek az átjutással a magyar határon.Emellett a horvát-bosnyák határ térségében kialakult kritikus helyzet miatt kellő figyelemmel kell kísérni az onnan a magyar határ felé próbálkozók mozgását is. Készenlétben kell állni, hogy akár a horvát határszakaszt is megerősítsük - hívta fel a figyelmet Bakondi György.